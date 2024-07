Emergenza idrica, Basile alla prefetta: “Subito un tavolo tecnico”

ll sindaco: "Pretendiamo risposte sull'equità nella distribuzione delle risorse"

MESSINA – “Per discutere dell’emergenza idrica, con particolare attenzione agli usi idropotabili e irrigui, ho chiesto alla prefetta di Messina, Cosima Di Stani, di convocare una riunione tecnica per martedì 16 luglio”, rende noto il sindaco Federico Basile. Ma perché questo tavolo tecnico: “Vogliamo fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare – spiega il primo cittadino – chiediamo che venga garantita un’equa distribuzione delle risorse idriche, assicurando l’uso idropotabile, come previsto tra l’altro dalle disposizioni regionali. Oltre alla cabina di regia regionale, al tavolo è stato invitato Siciliacque per fornire un quadro generale proprio in merito al sistema di equa distribuzione relativo all’acquedotto dell’Alcantara”.

Prosegue il sindaco di Messina: “Su questo e altro pretendiamo dai soggetti invitati al tavolo risposte concrete e confidiamo nell’intervento della prefetta affinché possa farsi garante sia delle esigenze della città, quanto di quelle degli agricoltori. Noi stiamo seguendo tutte le strade possibili per mitigare i disagi dei nostri concittadini, e pretendiamo da chi è parte in causa senso di responsabilità e trasparenza”.

