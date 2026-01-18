Emergenza mareggiate a Messina, “gli interventi sul litorale ionico continuano”

Per "somma urgenza" si sta lavorando, con il maltempo in arrivo nelle prossime ore, per "tutelare la sicurezza dei cittadini". Gli aggiornamenti degli assessori Caminiti e Minutoli

MESSINA – Interventi di prevenzione e messa in sicurezza in vista della mareggiata e del maltempo in arrivo da Giampilieri a Ponte Schiavo. Ecco gli aggiornamenti degli assessori Francesco Caminiti e Massimo Minutoli: “Proseguono con la massima celerità gli interventi di somma urgenza lungo il litorale ionico di Messina. In considerazione delle previste mareggiate nelle prossime ore, si sta operando con il massimo impegno al fine di salvaguardare le aree maggiormente vulnerabili. Il monitoraggio e l’operatività rimangono costanti per prevenire potenziali criticità e tutelare la sicurezza dei cittadini”.

“Siamo in attesa del bollettino di domenica pomeriggio d’allerta meteo”

Così il sindaco di Messina Federico Basile: “In vista del maltempo previsto per lunedì e martedì, sono stati avviati interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti più esposti del litorale jonico di Messina. Restiamo in attesa del bollettino ufficiale, che sarà diramato domenica pomeriggio, per confermare o meno lo stato di allerta rossa. I lavori saranno concentrati laddove il rischio è maggiore trattandosi di interventi di mitigazione del rischio e nella considerazione delle tante opere realizzate e delle altrettanto in corso di realizzazione e di appalto. Questi interventi, che proseguiranno sino alla giornata di lunedì, rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero”.

