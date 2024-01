Emergenza rifiuti, Lombardo (ScN): “Nomina di Schifani commissario ammissione di fallimento”

Audizione in IV Commissione all'Assemblea regionale siciliana

Il deputato di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, è intervenuto sulla possibile nomina di Schifani come Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, sottolineando che tale decisione rappresenta un chiaro riconoscimento del fallimento della gestione Musumeci e del governo Schifani, che ne rappresenta la continuità.

Lombardo ha evidenziato l’incapacità del governo nel gestire in modo efficace il ciclo dei rifiuti, attribuendo questa mancanza a una mancanza di visione strategica e di azioni concrete. Ha sottolineato l’importanza della raccolta differenziata come base fondamentale prima di procedere alla termovalorizzazione dei rifiuti.

Il deputato ha criticato il basso livello di raccolta differenziata in alcune città, ad esempio Palermo, rimarcando che finché una parte significativa della popolazione non aderirà adeguatamente alla raccolta differenziata, gli sforzi per implementare termovalorizzatori saranno inutili. Lombardo ha sottolineato l’urgente necessità di promuovere la raccolta differenziata come parte integrante della gestione dei rifiuti.

La Sicilia, con il suo preoccupante tasso di raccolta differenziata del 51%, lontano dall’obiettivo del 65% stabilito nel 2012, secondo il report Ispra del 2023 sui rifiuti urbani, dovrebbe adottare azioni decisive anziché conferire poteri speciali a coloro che sono in parte responsabili della situazione di emergenza.

Lombardo ha annunciato un’audizione in IV Commissione del parlamento per discutere la problematica di Palermo e Catania, invitando i rappresentanti chiave a fornire risposte concrete su come intendono affrontare e superare l’emergenza rifiuti. La commissione è stata convocata per mercoledì 24 gennaio e Lombardo si è detto fiducioso che le parti coinvolte si presentino per affrontare la situazione in modo efficace e mettere fine a questa emergenza dannosa per l’immagine della Sicilia.