Emicrania. Il 31 gennaio visite gratuite al Policlinico di Messina, ecco come prenotarsi - Tempostretto

Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Soffri di emicrania? Martedì 31 gennaio il centro cefalee del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina apre le sue porte – al primo piano del Padiglione H – a chi convive con questa patologia e offre la possibilità di effettuare visite, consulenze e colloqui gratuiti. Il centro regionale di riferimento per la diagnosi e terapia delle cefalee del Policlinico è guidato dal prof. Massimo Autunno ed è incardinato all’interno dell’Unità operativa complessa di Neurologia e Malattie Neuromuscolari diretta dal prof. Carmelo Rodolico.

Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che coinvolge gli Ospedali Bollini Rosa e che quest’anno ha dedicato una prima edizione all’emicrania, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, esami di valutazione, punti informativi, conferenze e distribuzione di materiale informativo.

Come prenotare e il seminario online

Per accedere è necessario prenotare contattando il numero 090 2217191 o 090 2217189 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12). La giornata sarà contraddistinta anche da un evento di carattere divulgativo: un seminario online, aperto a tutti dalle 17 alle 18:30 su piattaforma Teams su “Emicrania: una patologia di genere”.

Dopo l’introduzione e presentazione dell’evento a cura della prof.ssa Giovanna Spatari, referente aziendale Bollini Rosa, il prof. Rodolico parlerà dell’“Importanza di servizi dedicati alla gestione della donna emicranica in un’azienda ospedaliera”; il prof. Massimo Autunno approfondirà il tema “Emicrania e Gravidanza”, mentre la dottoressa Ludovica Ferraù si concentrerà su “Emicrania e Contraccezione”.

L’emicrania

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico.

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.

Fondazione Onda

“Con questa giornata ci poniamo l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti” dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda. “La lotta all’emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione”.

I servizi offerti dalle oltre 90 strutture della rete dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”.

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie “al femminile” e di genere, il riconoscimento dei Bollini Rosa; la rete, composta da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee (AIC), Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali (AINAT), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (ANIRCEF), Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee Onlus (FISC), Fondazione CIRNA Onlus, Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO Italia), Società Italiana di Neurologia (SIN) e con il contributo incondizionato di Pfizer.

