Emma Arcudi sugli scudi a Riccione, finale e record regionale nei 50 farfalla

Si conferma ad altissimi livelli nazionali nonostante la giovane età l'atleta della Ssd UniMe che ha chiuso la sua avventura questa mattina con i 100 farfalla

RICCIONE – Grandi soddisfazioni nella prima giornata del Campionato Italiano Open di Riccione per i due atleti dello zona dello Stretto. Da una parte la giovane Emma Arcudi, reggina che si allena con la Ssd UniMe, dall’altra il più esperto Davide Marchello, peloritano che ormai da tempo nuota sul Continente. Per entrambi sono arrivate nella prima giornata due finali A ed entrambi si sono piazzati al quinto posto a livello nazionale.

Arcudi da record nei 50 farfalla

Il risultato che spicca è certamente quello di Arcudi che giovanissima, unica classe 2009 iscritta nei 50 farfalla, ha sorpreso tutti centrando la finale A realizzando nella mattinata di venerdì il nuovo record regionale siciliano Juniores, Cadette e Seniores in 26″86. Nella finale della sera si migliorava ulteriormente e chiudeva quinta in tutta Italia in questo campionato italiano invernale in vasca corta in 26″75, ritoccando quindi i record che già le appartenevano.

Questa mattina, venerdì, Arcudi ha concluso la sua avventura nuotando la seconda gara in programma: i 100 farfalla. Sicuramente ha provato una grande emozione visto che ha nuotato nella stessa batteria con Elena Di Liddo che detiene il record italiano della specialità, ha terminato la batteria fermando il crono in 1’01″44, piazzandosi in 23ª posizione su trentanove, seconda tra le 2009. Non prenderà parte alle finali del pomeriggio ma il crono nei 100 farfalla la qualifica direttamente ai Criteria Nazionali Giovanili di marzo, pass che già aveva ottenuto per i 50 farfalla. Una buona occasione per mettersi ancora in luce agli occhi del tecnico delle nazionali giovanili Marco Menchinelli e del ct della nazionale maggiore Cesare Butini.

Marchello quinto nei 400 stile libero

Nella prima giornata di gare a Riccione finale A e quinto posto anche per Davide Marchello. Il messinese che fa parte del Cs Esercito ha iniziato il suo campionato italiano invernale con i 400 stile libero. Nella mattinata di venerdì si è qualificato alla finale col secondo posto in batteria, col tempo di 3’45″63. Al pomeriggio si è migliorato raggiungendo il quinto posto col crono di 3’43″49.

Per l’ex Ulysse questa sera alle 20:09, in diretta su Rai Sport, la prima serie degli 800 stile libero dove è accreditato del secondo tempo di iscrizione e può puntare ad una medaglia. Poi concluderà le sue fatiche nella giornata di sabato dove è iscritto ai 200 stile libero e ai 1500 stile libero.

