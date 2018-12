Precari comunali stabilizzati altrove ma non a Messina. "Non ci arrendiamo"

MESSINA - "Abbiamo visto sui social foto di precari di moltissimi Comuni siciliani firmare la tanto agognata stabilizzazione ed abbiamo pensato: ora tocchera'a noi, siamo gli ultimi della graduatoria idonei al concorso del 2016 e non ci saranno problemi. Perché non dovrebbe andare a buon fine pure per noi?". Esprimono così la propria amarezza i 76 precari del Comune di Messina.

"Ci siamo fidati - proseguono - ed affidati al sindaco, alla giunta, al Consiglio comunale e persino ai sindacati. Purtroppo, così ci è stato detto da sindaco e segretaria generale, la nostra documentazione, che doveva passare al vaglio della commissione Cosfel di Roma, è arrivata in extremis e pertanto non è stata inclusa all'ordine del giorno. Ora è troppo tardi, siamo delusi, amareggiati e soprattutto stanchi di sentire gli interessati scaricarsi le colpe a vicenda. E' anche colpa nostra, avremmo dovuto seguire di persona l'iter procedurale, avremmo dovuto bussare a tutte le porte ma ci dicevano di non lasciarci andare ad inutili isterismi ed aspettare il 27 dicembre. Siamo rimasti in 76, solo a Marsala ne hanno stabilizzati 249, e adesso? Restituiremo le deleghe ai sindacati e continueremo la lotta".