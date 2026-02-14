Basket School Messina torna a casa e cerca il riscatto contro Catanzaro

Al PalaTracuzzi domenica ore 18 si gioca la 20ª giornata in B Interregionale. Il dirigente Mazzù: "Situazione di classifica non più tranquilla"

MESSINA – La EcoJump Messina Basket School si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per una sfida che pesa e che può indirizzare il finale di stagione. Dopo il brusco stop sul parquet di Bari contro l’Adria, i giallorossi cercano riscatto contro un Catanzaro in grande forma, in uno scontro diretto che vale punti pesanti in chiave classifica.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Academy Catanzaro al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Catalano di Pedara. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Ingresso libero anche per gli studenti che potranno accedere all’impianto compilando l’apposito form presente sulla pagina facebook ufficiale della Messina Basket School.

Mazzù: “Amaro in bocca dopo Bari”

È il direttore sportivo Clemente Mazzù che analizza il momento della squadra e le insidie dell’avversario: “Veniamo da una settimana delicata – spiega – perché prestazione e sconfitta di Bari ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Abbiamo perso due punti importanti contro una squadra che era all’ultimo posto in classifica, nonostante abbiano meritato. La nostra prestazione è stata la peggiore di tutta la stagione e ha vanificato ancora una volta quanto di buono fatto in precedenza».

Un ko che pesa non solo per il risultato, ma anche per le ripercussioni sulla graduatoria: “Ci troviamo in una posizione di classifica non più tanto tranquilla – continua Mazzù – come poteva essere con la vittoria. Adesso siamo entrati nel momento decisivo della stagione: restano dieci partite e ogni gara avrà un peso specifico enorme. Cominciamo con una sfida molto bella, ma anche molto difficile: Catanzaro è sicuramente la squadra più in forma del momento: viene da otto vittorie nelle ultime nove partite, ha recuperato alcuni giocatori e ha fatto un innesto importante come quello di Luzza che ha cambiato il volto della squadra”.

L’avversario Academy Catanzaro

Al PalaTracuzzi, infatti, arriva un avversario lanciato, con la EcoJump Messina che confida nell’apporto del proprio pubblico: “È tornato anche Dozic, che per motivi burocratici aveva saltato la parte iniziale del campionato, e sono ben allenati da un coach giovane ed emergente come Iliano Sant’Ambrogio. Affrontiamo una squadra profonda, ben organizzata e con grande entusiasmo. La tensione è molto alta perché è uno scontro diretto. Sono poco sopra di noi in classifica e per questo sarà fondamentale ottenere il massimo tra le mura amiche. Abbiamo bisogno della spinta dei nostri tifosi, che sono sempre più numerosi e vicini alla squadra. In questo momento della stagione il loro sostegno può fare la differenza. Dovremo mettere in campo energia, attenzione e orgoglio per riscattarci e dimostrare che quella di Bari è stata solo una brutta parentesi”.