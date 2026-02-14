Akademia Messina ospita Brescia, Colombo: “Non facciamoci intimidire”

Al PalaRescifina domenica ore 16 arriva Brescia favorita per la promozione, Akademia ritroverà le ex Modestino e Olivotto

MESSINA – Dopo il rientro da Castellanza a mani vuote, il Gruppo Formula 3 Messina torna tra le mura amiche del “PalaRescifina” per ospitare le lombarde della Valsabbina Millenium Brescia. Il match di domenica 15 febbraio, ore 16, sarà valido per la terza giornata di andata della Pool Promozione.

Messina occupa attualmente il decimo e ultimo posto della classifica, frutto di 5 punti. Per accedere ai Play-Off, le ragazze di Coach Freschi dovranno scavalcare la Futura Giovani Busto Arsizio, nona con 11 punti. Purtroppo, nella sfida tra le due disputata lo scorso fine settimana in Lombardia, Messina non è riuscita a dimostrare quelle capacità che invece l’hanno portata al raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la Pool Promozione.

Colombo presenta la sfida

Valentina Colombo (Gruppo Formula 3 Messina) alla vigilia: “A Castellanza si sono visti anche apprezzabili scambi. Dobbiamo ripartire da quegli ultimi spezzoni per fare bene e per continuare ad andare a cercare il successo. Questa è un’annata che mi ha insegnato tanto ed in cui sono migliorata. Ho preso anche più confidenza con il campo, con me stessa. E’ stato un percorso in crescendo. Quindi, tutto sommato, sono contenta di come è andata la stagione”.

“Brescia – prosegue Colombo – è una delle favorite per la promozione. Sappiamo che sarà una gara difficilissima in cui non potremo permetterci di regalare punti o comunque sprecare delle occasioni. La stiamo studiando bene, oltre a lavorare intensamente, per arrivare domenica e cercare di fare il possibile per toglierci qualche soddisfazione e dare spettacolo a tutto il pubblico che verrà a seguirci. Noi potremo giocare tranquille e mostrare quello che sappiamo fare. Dall’altro lato, ci saranno grandi nomi, con grandi capacità. Non dovremo farci intimorire da questo, ma continuare sulla nostra rotta”.

L’avversario Brescia e le ex

La Valsabbina Millenium Brescia si presenta ai nastri di partenza con numerose novità e l’ambizione di alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla scorsa stagione, conclusa al sesto posto della Pool Promozione, con l’accesso ai Playoff sfumato per appena due punti alle spalle dell’Itas Trentino. Alla guida delle Leonesse è stato confermato lo staff tecnico composto dall’head coach Matteo Solforati, dal secondo allenatore Elisa Cella e dall’assistant coach Leonardo Camarini.

In questa annata il club giallonero ha chiuso la Regular Season al primo posto con 43 punti, blindando il primato del Girone B all’ultima giornata grazie al netto 3-0 su Padova, altra formazione accreditata per le zone alte della classifica. Lo scorso fine settimana Brescia ha inoltre espugnato il “Sanbapolis” di Trento al termine di una rimonta spettacolare: sotto 0-2 (25-20, 25-20), la squadra di Coach Solforati ha riaperto la gara vincendo ai vantaggi il terzo set (27-29), per poi dominare quarto e quinto parziale (15-25, 7-15). MVP del match Dalila Modestino con 15 punti, di cui ben 8 a muro, mentre la schiacciatrice Giorgia Amoruso si è confermata terminale offensivo principale con 28 punti (44%). Più contenuto il contributo dell’opposta Julia Kavalenka, a referto con 11 realizzazioni.

I precedenti e le ex

Sono quattro i precedenti vissuti tra i due club, e tutti hanno visto trionfare le siciliane. I primi due risalgono alla stagione 2023/2024 in Regular Season, girone A, settima giornata. All’andata fu un netto successo messinese (3-0), mentre più combattuto fu il match di ritorno, terminato solo al tie break.

Anche nella scorsa stagione le due formazioni si incontrarono in Regular Season, girone A, terza giornata, replicando le prestazioni della precedente annata. Infatti, la gara di andata sorrise a Messina in tre set così come il ritorno fu uno spettacolo durato cinque set. Due le ex: Dalila Modestino a Akademia Messina nel 2023/2024, 2024/2025; Rossella Olivotto a Akademia Messina nel 2024/2025.