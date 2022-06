Ennesimo parcheggio incivile. Servono le multe - Tempostretto

Le cattive abitudini di troppi automobilisti messinesi sono dure a morire. Un'nflessibile repressione da parte della Polizia Municipale è più che necessaria

Ancora un parcheggio che ostacola il transito ai perdoni, soprattutto ai più deboli. Questa categoria di persone sembra un’entità astratta per gli automobilisti maleducati che, nonostante tutta la disapprovazione che si tirano addosso, non cambiano atteggiamento. Da qui il disperato appello del lettore che ha inviato la segnalazione al nostro numero WhatsApp366.8726275: “Sindaco per favore fate le multe, portate via le auto. Gli incivili vanno colpiti nel profondo”.

Articoli correlati