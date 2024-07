Enterococchi ed escherichia coli oltre i limiti nel mare di Contemplazione

Ora il Comune di Messina dovrà valutare il da farsi

MESSINA – Analisi delle acque balneabili fuori norma a Contemplazione. Trovati Enterococchi ed Escherichia coli oltre i parametri consigliati.

Il portale Acque consiglia di prendere provvedimenti. Adesso tocca al Comune, con l’assessore Caminiti, valutare il da farsi. Dalle analisi Asp del 23 luglio i parametri microbiologici risultano non a norma. In precedenza, nessun problema era riscontrato. Ora è probabile che sarà deciso un divieto temporaneo fino a quando l’acqua non tornerà nei valori abituali.