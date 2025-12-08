“Un Natale sempre più illuminato a Messina” con l’accensione degli alberi VIDEO e FOTO

Le parole del sindaco Federico Basile che inaugura gli eventi festivi con l'accensione degli alberi. Al via pure il Villaggio di Natale a Piazza Cairoli

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Un clima di Natale da vivere tutto l’anno nel segno del cambiamento. Un Natale 2025 sempre più illuminato a Messina”. Così il sindaco Federico Basile per l’avvio degli eventi natalizi stasera con l’accensione degli alberi.

Oggi infatti prende il via il programma con l’accensione dell’albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca e a seguire l’accensione degli alberi di Natale al Teatro Vittorio Emanuele, in Piazza Lo Sardo e a Piazza Cairoli, “per un momento corale che darà luce all’intera città”.

Natale 2025

In contemporanea, è inaugurato il Villaggio di Natale a Piazza Cairoli, attivo fino al 6 gennaio 2026 con parate natalizie, spettacoli, giochi, musica, un palco per tutti con esibizioni di giovani talenti, dj set, scuole di danza e attività per famiglie.

Sempre da oggi Natale in Teatro – mercatini al Teatro Vittorio Emanuele sino al 7 gennaio; Natale al Muricello, sino al 28 dicembre, e il 13 dicembre, dalle 20.30 alle 23.00, Degustazioni in Musica; Natale illumina Roccaguelfonia, iniziativa giunta alla V edizione, promossa dall’omonima associazione Roccaguelfonia Cristo Re, con l’accensione delle luminarie del Complesso monumentale di Cristo Re. E varie iniziative, tra cui agli appuntamenti domenica 14 dicembre, alle ore 17, con un tour guidato, cui seguirà un momento musicale “C’era una volta”, omaggio a Ennio Morricone.

Mostre, musica e laboratori

Nell’ambito del progetto vincitore del Bando Periferie 2025 , promosso dal Mibact e dal Comune di Messina, la rassegna “La Scuola del Teatro” curata dalla Compagnia Carullo Minasi e Sciara progetti ASP ETS propone domani, sabato 6 dicembre, alle ore 11.00, all’Orto Botanico, il concerto spettacolo “Cantata civili” con Oriana Civile; mercoledì 10 dicembre, alle 16.30, all’istituto Pascoli- Crispi, “Natale Burattino”, marionette e burattini di Salvino Calatabiano; l’11 dicembre, sempre alla Pascoli – Crispi, alle 11.00, Mario Barnaba in “La valigia di Natale”.

Il 10 dicembre, al “Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell’Area del Mediterraneo” sito a Palazzo Weigert, inaugurazione della mostra “Natale…nel Museo dello Stretto”, con esposti reperti dell’800, ‘900 e 2000 tra cui presepi e sacre famiglie. La mostra sarà visitabile sino al 9 gennaio 2026 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.

Giovedì, 11 dicembre, nell’ambito della Rassegna “Natale in Comune” alla Biblioteca Cannizzaro, al Palacultura Antonello, alle 17.00, Laboratorio di Marionette, Burattini e Narrazione, rivolto a bambini di 6-10 anni, a cura di Salvino Calatabiano.

Venerdì 12 dicembre a Santa Maria Alemanna, alle 21.00, ingresso libero, concerto “Voci di Donne”, tributo a Mina, Ornella Vanoni, Patti Pravo, Loredana Bertè, Mia Martin e Fiorella Mannoia, con la voce di Barbara Arcadi accompagnata da Fabio Catalano al piano, Adolfo Crisafulli chitarra e synth e alla batteria Matteo Venuto.

Eventi del 13 dicembre

La riqualificata isola pedonale Viale San Martino sarà animata da un Parata Natalizia, a partire dalle 17.30 con majorette e street band in costumi tradizionali.

Piazza Lo Sardo, dalle 16.00, “Natale POP- UP”, con animazione con artisti, hobbisti e laboratori.

Parrocchia San Domenico Savio, alle 19.00, concerto mistacogico a cura della Corale Cappella Musicale Agatina del Duomo di Catania, diretto dal M° P. Francesco La Vecchia OP e organista il M° Piero Figura.

Chiostri dell’Arcivescovado, alle 17.00, inaugurazione della Mostra di Arte Presepiale, ingresso libero, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Museo; visitabile dalle 16.30 alle 20.00 fino al 6 gennaio 2026

Il Natale nei villaggi

Ricco anche il calendario nei villaggi, grazie alla collaborazione con associazioni e realtà locali.

Domenica 7 dicembre, alle 10.30, a Zafferia, nell’ambito della rassegna “Palcocoscenico aperto” promosso dal Teatro 3 Mestieri, “La Notte di Giufà” a cura dell’Associazione La Chiave di Sol.

Sempre dal 7 dicembre al 6 gennaio, “Il Natale a Ganzirri”, una varietà di iniziative e appuntamenti a partire dalle ore 16.00, nella piazza di Ganzirri, performance di Mago Pasticcio, e alle 19.00, intrattenimento musicale con Angelo Pirrera. Il 13 dicembre, la sfilata del complesso bandistico “P. Mascagni” di Castanea e momenti musicali sempre con l’artista Pirrera.

A Santa Lucia sopra Contesse, l’8 dicembre, alle 18.30, nella piazza della Chiesa, “Chirstmas Village”, iniziativa organizzata dall’Associazione Generazioni Future in collaborazione con Musica Perbene, proporrà l’accensione dell’albero e delle luminarie e un mix di canti natalizi intonati da Marphania’s Phoenixes che faranno da cornice all’angolo della posta dedicato alle letterine a Babbo Natale, prelibatezze realizzate dalle maestranze fornaie del villaggio, angolo dolciumi, zucchero filato per i più piccini, personaggi Disney, lo zampognaro e baby dance.

Per la rassegna “Natale 2025 -Villaggi Sud di Messina”, sempre lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 10.00, a Contesse, una sfilata per le vie del villaggio, a cura del corpo bandistico musicale Contesse, diretto dal M° Giovanni La Fauci.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune e su Facebook.

