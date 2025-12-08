 "Un Natale sempre più illuminato a Messina" con l'accensione degli alberi VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

lunedì 08 Dicembre 2025 - 17:34

Le parole del sindaco Federico Basile che inaugura gli eventi festivi con l'accensione degli alberi. Al via pure il  Villaggio di Natale a Piazza Cairoli

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Un clima di Natale da vivere tutto l’anno nel segno del cambiamento. Un Natale 2025 sempre più illuminato a Messina”. Così il sindaco Federico Basile per l’avvio degli eventi natalizi stasera con l’accensione degli alberi.

Oggi infatti prende il via il programma con l’accensione dell’albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca e a seguire l’accensione degli alberi di Natale al Teatro Vittorio Emanuele, in Piazza Lo Sardo e a Piazza Cairoli, “per un momento corale che darà luce all’intera città”.

Natale 2025
Natale 2025
Giunta Basile per Natale 2025
Basile e componenti partecipate per Natale 2025

In contemporanea, è inaugurato il Villaggio di Natale a Piazza Cairoli, attivo fino al 6 gennaio 2026 con parate natalizie, spettacoli, giochi, musica, un palco per tutti con esibizioni di giovani talenti, dj set, scuole di danza e attività per famiglie.

Natale 2025 a Palazzo Zanca
Natale 2025 a Palazzo Zanca
Natale 2025 a Palazzo Zanca
Natale 2025 a Palazzo Zanca

Sempre da oggi Natale in Teatro – mercatini al Teatro Vittorio Emanuele sino al 7 gennaio; Natale al Muricello, sino al 28 dicembre, e il 13 dicembre, dalle 20.30 alle 23.00, Degustazioni in Musica; Natale illumina Roccaguelfonia, iniziativa giunta alla V edizione, promossa dall’omonima associazione Roccaguelfonia Cristo Re, con l’accensione delle luminarie del Complesso monumentale di Cristo Re. E varie iniziative, tra cui agli appuntamenti domenica 14 dicembre, alle ore 17, con un tour guidato, cui seguirà un momento musicale “C’era una volta”, omaggio a Ennio Morricone.

Natale 2025
Natale 2025
Natale 2025
Natale 2025

Mostre, musica e laboratori

Nell’ambito del progetto vincitore del Bando Periferie 2025 , promosso dal Mibact e dal Comune di Messina, la rassegna “La Scuola del Teatro” curata dalla Compagnia Carullo Minasi e Sciara progetti ASP ETS propone domani, sabato 6 dicembre, alle ore 11.00, all’Orto Botanico, il concerto spettacolo “Cantata civili” con Oriana Civile; mercoledì 10 dicembre, alle 16.30, all’istituto Pascoli- Crispi, “Natale Burattino”, marionette e burattini di Salvino Calatabiano; l’11 dicembre, sempre alla Pascoli – Crispi, alle 11.00, Mario Barnaba in “La valigia di Natale”.

Natale 2025 al Vittorio Emanuele
Natale 2025 al Vittorio Emanuele
Natale 2025 al Vittorio Emanuele
Natale 2025 al Vittorio Emanuele

Il 10 dicembre, al “Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell’Area del Mediterraneo” sito a Palazzo Weigert, inaugurazione della mostra “Natale…nel Museo dello Stretto”, con esposti reperti dell’800, ‘900 e 2000 tra cui presepi e sacre famiglie. La mostra sarà visitabile sino al 9 gennaio 2026 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.

Giovedì, 11 dicembre, nell’ambito della Rassegna “Natale in Comune” alla Biblioteca Cannizzaro, al Palacultura Antonello, alle 17.00, Laboratorio di Marionette, Burattini e Narrazione, rivolto a bambini di 6-10 anni, a cura di Salvino Calatabiano.

Venerdì 12 dicembre a Santa Maria Alemanna, alle 21.00, ingresso libero, concerto “Voci di Donne”, tributo a Mina, Ornella Vanoni, Patti Pravo, Loredana Bertè, Mia Martin e Fiorella Mannoia, con la voce di Barbara Arcadi accompagnata da Fabio Catalano al piano, Adolfo Crisafulli chitarra e synth e alla batteria Matteo Venuto.

Natale 2025 al Vittorio Emanuele
Natale 2025 al Vittorio Emanuele
Natale 2025

Eventi del 13 dicembre

La riqualificata isola pedonale Viale San Martino sarà animata da un Parata Natalizia, a partire dalle 17.30 con majorette e street band in costumi tradizionali.

Piazza Lo Sardo, dalle 16.00, “Natale POP- UP”, con animazione con artisti, hobbisti e laboratori.

Parrocchia San Domenico Savio, alle 19.00, concerto mistacogico a cura della Corale Cappella Musicale Agatina del Duomo di Catania, diretto dal M° P. Francesco La Vecchia OP e organista il M° Piero Figura.

Natale 2025, accensione albero università
Natale 2025, accensione albero università
Natale 2025, accensione albero università
Natale 2025, accensione albero università

Chiostri dell’Arcivescovado, alle 17.00, inaugurazione della Mostra di Arte Presepiale, ingresso libero, a cura dell’Associazione Italiana Amici del Museo; visitabile dalle 16.30 alle 20.00 fino al 6 gennaio 2026

Il Natale nei villaggi

Ricco anche il calendario nei villaggi, grazie alla collaborazione con associazioni e realtà locali.

Domenica 7 dicembre, alle 10.30, a Zafferia, nell’ambito della rassegna “Palcocoscenico aperto” promosso dal Teatro 3 Mestieri, “La Notte di Giufà” a cura dell’Associazione La Chiave di Sol.

Sempre dal 7 dicembre al 6 gennaio, “Il Natale a Ganzirri”, una varietà di iniziative e appuntamenti a partire dalle ore 16.00, nella piazza di Ganzirri, performance di Mago Pasticcio, e alle 19.00, intrattenimento musicale con Angelo Pirrera. Il 13 dicembre, la sfilata del complesso bandistico “P. Mascagni” di Castanea e momenti musicali sempre con l’artista Pirrera.

Natale 2025 a Piazza Lo Sardo

A Santa Lucia sopra Contesse, l’8 dicembre, alle 18.30, nella piazza della Chiesa, “Chirstmas Village”, iniziativa organizzata dall’Associazione Generazioni Future in collaborazione con Musica Perbene, proporrà l’accensione dell’albero e delle luminarie e un mix di canti natalizi intonati da Marphania’s Phoenixes che faranno da cornice all’angolo della posta dedicato alle letterine a Babbo Natale, prelibatezze realizzate dalle maestranze fornaie del villaggio, angolo dolciumi, zucchero filato per i più piccini, personaggi Disney, lo zampognaro e baby dance.

Natale 2025 a Piazza Lo Sardo

Per la rassegna “Natale 2025 -Villaggi Sud di Messina”, sempre lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 10.00, a Contesse, una sfilata per le vie del villaggio, a cura del corpo bandistico musicale Contesse, diretto dal M° Giovanni La Fauci.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune e su Facebook.

