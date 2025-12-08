Dimesse dall’ospedale le giocatrici del Volley Milazzo intossicate

L'annuncio della società. Alcune hanno ricevuto cure in camera iperbarica, altre attraverso ossigenoterapia. E "qualcuna è ancora sotto shock"

“Le nostre ragazze sono state dimesse intorno alle 4 del mattino. Alcune hanno ricevuto cure in camera iperbarica, altre attraverso ossigenoterapia. Fortunatamente stanno meglio e sono rientrate a casa dai propri affetti, anche se qualcuna è ancora comprensibilmente sotto shock”. L’annuncio è della società Asd Volley Milazzo ’96. La vicenda è quella delle giocatrici in ospedale per possibile intossicazione da monossido di carbonio al palazzetto di Zafferana Etnea. L’ipotesi è di non efficiente funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Anche l’arbito e alcune pallavoliste della squadra di casa avrebbero riportato dei malesseri. Le indagini sono in corso.

L’amministrazione comunale di Zafferia Etnea: “Faremo chiarezza sulle cause”

Continua il comunicato su Facebook: “La nostra società desidera ringraziare di cuore il personale del 118, per il pronto intervento e la professionalità dimostrata. Il personale del Cannizzaro e del Policlinico di Catania, per la competenza, professionalità, comprensione e pazienza mostrata durante le cure. I genitori delle nostre atlete presenti alla gara, che hanno offerto supporto fondamentale alle ragazze anche durante le ore trascorse all’ospedale di Catania. Il nostro dirigente, Gregorio Rispoli, che ha tutelato in ogni modo la salute delle atlete e sostenuto tutte le ragazze, anche quando forse sarebbe stato lui ad aver bisogno di supporto. L’autista della ditta Alibrando, persona perbene, paziente e sempre disponibile, che non ha fatto mancare la propria vicinanza a tutte le persone coinvolte. Un sentito grazie inoltre a tutte le persone ,alle società, a Fipav (Federazione italiana pallavolo) Sicilia e Fipav Messina per la solidarietà e la vicinanza dimostrate alle nostre tesserate e alle loro famiglie”.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale di Zafferana Etnea ha espresso “piena vicinanza alle atlete del Volley ’96 Milazzo e della Zafferana Volley. Squadre coinvolte nel grave episodio verificatosi durante una partita di pallavolo femminile, che si è svolta presso il palatenda comunale. Sin dalle prime segnalazioni, l’amministrazione ha attivato, con tempestività, tutte le procedure di verifica, avvalendosi del supporto dei tecnici comunali e dei professionisti incaricati. Gli accertamenti sono stati svolti alla presenza del sindaco e dei membri della Giunta, al fine di garantire la massima trasparenza e un monitoraggio diretto della situazione. Il Comune è in costante contatto con le autorità competenti e assicura la più ampia collaborazione, per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto e per adottare ogni misura necessaria a tutelare la sicurezza degli impianti sportivi e di quanti li frequentano. E rinnova l’augurio di pronta ripresa a tutte le atlete coinvolte”.

Foto di repertorio dalla pagina Fb dell’Asd Volley Milazzo ‘96.