Carrubba: "Grazie Taormina, da oggi sono il nuovo segretario di Messina"

TAORMINA. “Ho concluso ufficialmente la mia esperienza professionale nel prestigioso Comune di Taormina. Da oggi sono il nuovo segretario generale della città di Messina”. Per Rossana Carrubba inizia una nuova avventura. Nel corso dell’Ultimo Consiglio comunale si è congedata dalla capitale siciliana del turismo dove ha vissuto una esperienza intensa e in qualche circostanza unica, come in occasione del G7, che ha portato nella Perla dello Jonio i potenti del mondo. “Auguro a questa bellissima città il meglio – ha detto in aula durante il commiato – ed auspico il meglio, iniziando proprio da questo Palazzo. Spero di aver fatto bene il mio dovere. Ho ricevuto attestati di stima e gratitudine – ha proseguito, visibilmente commossa - segno che i cittadini, che ringrazio, hanno apprezzato il mio impegno, nonostante gli errori”.

Ma adesso, come dicevamo, inizia una nuova avventura. “Da oggi – dice Rossana Carrubba - sono il nuovo segretario generale della città di Messina. Ancora una volta sarà necessario un grande impegno e una dedizione assoluta per la risoluzione delle tante situazioni difficili che nei comuni impediscono alla macchina amministrativa di funzionare correttamente. Ogni traguardo si accompagna a grandi sacrifici e nulla mi è stato mai regalato”.

Non mancano i ringraziamenti, di rito. “Sento di dover ringraziare con il cuore tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri e che hanno espresso nei miei riguardi parole di stima e sono stati tanti: amici, dipendenti , cittadini ed amministratori dei Comuni in cui ho svolto la mia attività.

Un ringraziamento speciale devo farlo a tutti i sindaci con cui ho lavorato: Nino Di Stefano, Nino Caselli , Salvatore Campagna, Eligio Giardina. Loro mi hanno consentito di raggiungere questo traguardo dandomi fiducia e mettendomi alla guida dei comuni che rappresentavano ed io ho mi sono impegnata per ripagare al meglio quella fiducia. L' ultimo ringraziamento lo rivolgo al sindaco di Messina Cateno De Luca il quale, nel difficile compito di risanare il Comune di Messina, ha riposto in me quella fiducia che, anche questa volta, cercherò di ripagare con il massimo impegno di sempre”.