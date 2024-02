Entra nel vivo la stagione della Gioco Sport: danza, atletica, calcio

L'associazione sportiva dilettantistica è attiva dal 2016. Per il presidente D'Amico: "Lo sport sia palestra per la crescita dei giovani"

MESSINA – Calcio, danza classica e moderna, avviamento all’atletica leggera e ginnastica posturale per adulti sono le discipline che vengono praticate nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì presso l’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta e l’impianto “La Pineta Sport Club” di via Torrente Trapani (calcio). Queste le principali discipline della Gioco Sport, associazione sportiva dilettantistica nata nel 2016 e ormai consolidata in città.

La scuola calcio si svolge presso l’impianto “La Pineta Sport Club” di via Torrente Trapani, mentre i corsi di danza classica e moderna, avviamento all’atletica leggera e ginnastica posturale hanno luogo negli attrezzati locali dell’Istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia” di via San Marta. Gran parte dell’attività è rivolta a bambini-ragazzi dai 3 ai 15 anni d’età.

“La nostra missione è fare dello sport una palestra per la crescita dei giovani, sia dal punto di vista fisico che umano – dichiara Dario D’Amico, presidente dell’Asd Gioco Sport -. Insieme a Elsa Famulari ed Giovanni Scudo, che formano con me il Consiglio Direttivo, e naturalmente agli allenatori perseguiamo questo obiettivo, privilegiando gioco, divertimento e condivisione di interessi, così com’è indicato dal nome stesso della società. Ecco perché ci rivolgiamo ad una determinata fascia d’età e proviamo sempre una grande soddisfazione quando leggiamo negli occhi dei ragazzi l’entusiasmo nel partecipare alle varie attività proposte”.

I qualificati tecnici sono: Alice Rella (danza classica), Sara Esposito (danza moderna e ginnastica posturale), Rossella Granà e Gioele Scudo (avviamento all’atletica leggera) Carlo Tomasello e Gabriele Crupi per la scuola calcio. Una realtà che intende ulteriormente ampliarsi, offrendo un ventaglio sempre più ampio di indirizzi e iniziative.