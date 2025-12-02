“Entro l’8 dicembre fine dei lavori Amam in via Santa Cecilia, in periodo natalizio cantieri ridotti”

L'assessore Carreri rassicura il consigliere Gioveni e i commercianti

MESSINA – “Amam ha dato mandato alle ditte esecutrici dei lavori per la sostituzione della rete idrica di modificare e adeguare i cantieri, così da ridurre i disagi durante il periodo natalizio”. L’assessore Nino Carreri rassicura il consigliere Libero Gioveni e i cittadini che avevano protestato per i disagi derivati dai lavori in corso per la riduzione delle perdite idriche.

“Entro l’8 dicembre – prosegue Carreri – tutto il cantiere nelle vie limitrofe alla zona di Santa Cecilia sarà chiuso, mentre le ulteriori caratterizzazioni saranno ridotte per garantire la piena fruizione dei parcheggi e limitare al minimo l’impatto sulla viabilità e sulle attività commerciali”.

“Comprendiamo la preoccupazione, ma vogliamo rispondere, anche a qualche consigliere, con atti già in essere che dimostrano come siamo tutti dalla stessa parte, ovvero dalla parte dei cittadini. Proprio per questo avevamo già disposto gli interventi necessari e dato indicazioni affinché il periodo natalizio possa essere vissuto con serenità, rispetto comunque a un intervento di estrema importanza per la città” – conclude Carreri.