Eolie Music Fest, annunciati i primi nomi che si esibiranno a Salina, Lipari e Panarea

Dal 4 al 7 luglio. Diodato e i Subsonica proporranno un set acustico a bordo del veliero Sigismondo. Ecco gli altri protagonisti

L’Eolie Music Fest si svolgerà quest’anno da giovedì 4 a domenica 7 luglio, tra musica live e performance artistiche innovative. Quest’anno saranno Salina, Lipari e Panarea ad ospitare il ricco cartellone selezionato dalla direzione artistica musicale di Samuel Romano, con alcuni tra i nomi più importanti della scena musicale italiana.

L’edizione 2024 inizierà ufficialmente giovedì 4 luglio con un’anteprima a Capo d’Orlando, per poi proseguire venerdì 5 luglio a Salina, sabato 6 luglio a Lipari e domenica 7 luglio a Panarea. A calcare il ponte del veliero Sigismondo, l’imbarcazione su cui si svolgeranno i live set della manifestazione ci saranno due artisti freschi di vittoria ai David di Donatello 2024: Diodato e i Subsonica, che proporranno un esclusivo set acustico. Alle Eolie arriveranno anche il rapper e cantautore Willie Peyote e le leggende del freestyle Ensi & Nerone, che portano sulle Isole il loro progetto Brava Gente. Spazio poi al rock con i Marlene Kuntz per celebrare i 30 anni dall’uscita del loro disco d’esordio “Catartica”, alla leggenda della house music Dj Ralf e alla freschezza di Silent Bob & Sick Budd. Infine, sabato 6 luglio una serata tutta da ballare con il dj set di Boss Doms & Lollino in occasione della Burn Energy Night in Lipari. (credit foto di copertina Matteo Scazzosi)