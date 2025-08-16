Eolie. Nubifragio a Lipari e tromba marina a Panarea

Un'ondata di maltempo stamattina ha colpito le isole

ISOLE EOLIE – Il maltempo che non ti aspetti in agosto. Improvviso e violento. Stamattina un nubifragio, con strade allagate, a Lipari e una tromba d’aria a Panarea hanno colpito le Isole Eolie. E in quest’ultima isola sono saltati i collegamenti telefonici.

Impressionanti le scene da Lipari, con le auto immerse nell’acqua in un periodo in cui c’è una forte presenza turistica. Situazioni meno complicate nelle altre isole.

Allagamenti a Lipari, immagine dalla pagina Fb del cittadino Gaetano Favorito, da un video.

Articoli correlati