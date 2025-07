Era ai domiciliari ma andava a “spasso”, 20enne di Sant’Agata arrestato

Va in carcere il giovane già arrestato per estorsione e danneggiamento a seguito di incendio

Era ai domiciliari ma si comportava come fosse libero. Per questo motivo da ieri è in carcere il ventenne di Sant’Agata Militello, già arrestato per estorsione e per danneggiamento seguito da incendio.

Riceveva gente in casa

Gli agenti del Commissariato hanno sorpreso il giovane in più di una occasione a violare il regime impostogli dal giudice: ha approfittato di permessi per ragioni di salute per intrattenersi in strada e ha ricevuto in casa persone non autorizzate ad entrare nel luogo nel quale doveva scontare la misura restrittiva della libertà personale.

L’arresto

La Procura di Patti ha quindi chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’aggravamento della misura cautelare e il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona pozzo di Gotto.