 Era in permesso di lavoro dai domiciliari, ma forza un posto di blocco: 41enne arrestato

Era in permesso di lavoro dai domiciliari, ma forza un posto di blocco: 41enne arrestato

Redazione

Era in permesso di lavoro dai domiciliari, ma forza un posto di blocco: 41enne arrestato

martedì 21 Aprile 2026 - 12:03

Inseguimento di 2 km, l'auto era senza assicurazione e revisione

Nel pomeriggio di ieri, a Sant’Alessio Siculo (ME), i Carabinieri del luogo hanno arrestato un 41enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, ritenuto responsabile di “resistenza a Pubblico Ufficiale”, nonché della violazione del comma 7 bis dell’articolo 192 del Codice della Strada, recante “obblighi verso funzionati, ufficiali e agenti”, introdotto con l’ultimo decreto di sicurezza.

In particolare, l’uomo – mentre era alla guida di un’auto nell’ambito della fruizione di un permesso per lavorare – ha ignorato l’alt imposto da una pattuglia di Carabinieri impegnati in un posto di controllo, dandosi alla fuga.

Tale comportamento ha quindi innescato un inseguimento durato circa 2 chilometri, al termine del quale i militari hanno bloccato e identificato il 41enne, appurando anche che il veicolo che guidava era sprovvisto di revisione e copertura assicurativa.

Alla luce di quanto emerso e del pericolo arrecato dalla condotta di fuga assunta, il 41enne è stato quindi arrestato in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

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