Erbacce sui marciapiedi di via Nuove Scuole. “Qui la scerbatura non arriva” FOTO

A segnalarlo è un residente di Torre Faro. "Messina Servizi ha pulito da poco la via Scuole, ma qui da noi no"

MESSINA – Erbacce e marciapiedi impraticabili in via Nuove Scuole. La segnalazione è stata fatta personalmente dal signor La Rosa al sindaco Federico Basile, in visita a Torre Faro. Il residente ci ha poi accompagnato a fotografare le condizioni della via in cui abita. “Qui la scerbatura non arriva mai. Gli operatori di Messina Servizi puliscono, raccolgono la differenziata ma le erbacce rimangono sempre qui”, dice La Rosa.

Dove non ci sono cespugli infestanti è perché sono i residenti stessi a pulire. E aggiunge che da poco è stata completata la scerbatura in via Scuole, ma gli addetti alle pulizie non hanno superato l’angolo di via Nuove Scuole. “Eppure la strada è pubblica, la differenziata viene regolarmente raccolta e la pubblica illuminazione c’è”, spiega La Rosa.

Il cittadino di Torre Faro ha raccontato personalmente il disagio il sindaco affinché sollecitasse la partecipata a proseguire l’attività di pulizia in questa zona. Ecco la galleria fotografica 👇🏻