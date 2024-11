Erogazione idrica. Milazzo, operativa l’autobotte comunale

Operativa la nuova autobotte comunale di Milazzo, acquistata dalla Protezione Civile per l’erogazione idrica in caso di criticità

MILAZZO – Pienamente operativa la nuova autobotte comunale di Milazzo. Il mezzo è stato acquistato dalla Protezione Civile, grazie al finanziamento concesso dal dipartimento della Protezione civile della Regione.

Si tratta di un’iniziativa lanciata anche a seguito degli ultimi eventi alluvionali, così da favorire la gestione di eventuali emergenze nelle zone della città di Milazzo e fornire erogazione idrica alle aree interessate.

Soddisfatto l’assessore Francesco Coppolino, che dichiara: «L’acquisto dell’autobotte ci permetterà di distribuire acqua potabile nei giorni in cui determinate categorie non potranno riceverla presso le proprie utenze, a causa della siccità che ormai da alcuni anni ha investito la Sicilia. L’autobotte potrà essere utilizzata anche per interventi fuori dal territorio di competenza».

