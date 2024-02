Erosione Annunziata Est, lavori aggiudicati. Nuovo affaccio a mare dietro villa Sabin

Si avvicina, finalmente, l’avvio dei lavori nel tratto crollato diversi anni fa

Messa in sicurezza della costa, nuovo marciapiede più largo, lampioni e panchine. Sono stati finalmente aggiudicati i lavori di protezione del promontorio Annunziata, alle spalle di villa Sabin.

Se ne occuperà la Meridiana Costruzioni Generali srl di Napoli, che offerto un ribasso del 31,333 % su un importo a base d’asta di 2 milioni 196mila euro, per un importo totale di 1 milione 532mila euro, compresi oneri di sicurezza.

Lungo iter

Il progetto era stato affidato il 3 novembre 2016 e consegnato a ottobre 2018. Solo a febbraio 2023 il Paur, Provvedimento autorizzatorio unico regionale. 4 anni e 3 mesi per ottenere il via libera. Poi altri 4 mesi per approvazione e validazione progetto esecutivo e la gara d’appalto.

Adesso, finalmente, l’aggiudicazione, che è ancora solo provvisoria. Dopo le necessarie verifiche, se tutto in regola si passerà all’assegnazione definitiva e poi alla consegna dei lavori.

Macro area Boccetta – Annunziata

Si tratta di recuperare una piazza sul mare che, nei programmi, dovrà essere un pezzo di un nuovo lungomare e potrà restare solo in parte un parcheggio. Rientra, infatti, nella macro area Boccetta – Annunziata, per la quale a inizio febbraio è stato aggiudicato il concorso di progettazione.

Il lungomare dovrà essere collegato dal lato sud al Ringo e dal lato nord alla zona della Case Basse di Paradiso, che fa parte di uno degli ambiti di risanamento.