Erosione Annunziata Est. Lavori riaffidati dopo la sentenza del Tar

Alla stessa impresa che se li era aggiudicati a febbraio 2024. Un altro anno perso

Una rete che da dieci anni impedisce il passaggio. E’ stata posizionata sul lato mare del parcheggio Annunziata Est, crollato in parte a causa dell’erosione costiera.

Il progetto di messa in sicurezzza era stato affidato il 3 novembre 2016 e consegnato a ottobre 2018. Solo a febbraio 2023 il Paur, Provvedimento autorizzatorio unico regionale. 4 anni e 3 mesi per ottenere il via libera. Poi altri 4 mesi per approvazione e validazione progetto esecutivo e la gara d’appalto aggiudicata alla Meridiana Costruzioni Generali srl di Napoli in via provvisoria a febbraio 2024 e definitiva a settembre 2024.

La sentenza del Tar

L’avvio dei lavori sembrava finalmente vicino ma il 5 dicembre 2024 è arrivata la sentenza numero 4059 del Tar di Catania che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione per la necessità di “rinnovare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.

A quel punto il responsabile unico del procedimento ha avviato la richiesta di verifica della congruità dell’offerta presentata e il 27 gennaio 2025 la Meridiana Costruzioni ha riscontrato i giustificativi richiesti dal rup che, il 17 febbraio, ha trasmesso l’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta, ritenendo “congrue le giustificazioni addotte”.

Lo scorso 11 marzo la commissione di gara ha preso atto dei risultati delle verifiche svolte dal rup e ha proposto nuovamente l’aggiudicazione alla Meridiana Costruzioni che, sull’importo a base d’asta di 2 milioni 196mila euro, ha offerto un ribasso del 31,333 % per un importo finale di 1 milione 532mila 348 euro, compresi 24.380 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Così il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Antonio Ranieri, ha decretato di accogliere le proposte ed i pareri degli uffici, disponendo l’aggiudicazione nuovamente alla Meridiana Costruzioni.

Boccetta – Annunziata

La speranza, a questo punto, è che i lavori possano partire presto. Oltre alla messa in sicurezza della costa, previsti anche un nuovo marciapiede più largo, lampioni e panchine. Una mini riqualificazione per una zona che fa parte della macro area Boccetta – Annunziata, al centro di un concorso di progettazione aggiudicato a ottobre 2024.