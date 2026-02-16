Navarra: “Non sarò candidato per il centrodestra a Messina”

L'ex deputato e rettore precisa: "Nessuna proposta ufficiale e ho molti impegni accademici in Italia e all'estero"

MESSINA – Mentre Marcello Scurria è in pole position come candidato contro Basile, arriva la dichiarazione dell’ex deputato del Pd ed ex rettore Pietro Navarra. In sostanza, non sarà lui a sfidare, con il sostegno del centrodestra, il sindaco dimissionario e ricandidato.

“Non ho ricevuto una proposta ufficiale e ho troppi impegni accademici”

Ecco la nota del professore Navarra: “Negli ultimi tempi, alcuni organi di stampa mi indicano tra i possibili candidati alla carica di sindaco di Messina, sostenuto della coalizione del centrodestra. Rientrato oggi in città dopo diversi giorni di assenza per motivi familiari, devo dichiarare, tuttavia, di non avere mai ricevuto alcuna proposta ufficiale dalla coalizione. Seppure gratificato dall’attenzione e dalla stima che questa ipotesi sottende, impegni accademici e professionali presi da tempo, in Italia e all’estero, non mi permettono di assumere ruoli attivi nella politica cittadina. Resto comunque sempre disponibile a contribuire al dibattito pubblico e allo sviluppo della città nelle forme e nei modi compatibili con il mio percorso professionale”.

Articoli correlati