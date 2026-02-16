Messina. Si sono dimessi presidenti e consiglieri delle partecipate

L'annuncio di Basile: "Scelta maturata in modo consapevole per mantenere separati il piano amministrativo e quello politico".

MESSINA – Così come da noi anticipato, i CdA delle partecipate comunali hanno rimesso il loro mandato. Ad annunciarlo, questo pomeriggio, è stato il sindaco Federico Basile: “Ho ricevuto le dimissioni dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Messina. Una scelta maturata in modo consapevole in vista dell’apertura della campagna elettorale, con la finalità di mantenere nettamente separati il piano amministrativo e quello politico”. Amam, Messina Social City, Atm, Arismè, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio Spa rimangono, dunque, senza consigli di amministrazione e presidenti e componenti dimissionari potranno adesso spendersi in prima persona nella prossima campagna elettorale.



Basile ha aggiunto che adesso si andrà “avanti con responsabilità”, non prima di “ringraziare tutti i Presidenti e i membri dei CdA per l’impegno profuso e per aver agito con grande senso di responsabilità istituzionale, rimettendo il mandato nell’interesse della nostra città”.