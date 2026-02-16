 Messina. Si sono dimessi presidenti e consiglieri delle partecipate

Messina. Si sono dimessi presidenti e consiglieri delle partecipate

Gianluca Santisi

Messina. Si sono dimessi presidenti e consiglieri delle partecipate

lunedì 16 Febbraio 2026 - 17:28

L'annuncio di Basile: "Scelta maturata in modo consapevole per mantenere separati il piano amministrativo e quello politico".

MESSINA – Così come da noi anticipato, i CdA delle partecipate comunali hanno rimesso il loro mandato. Ad annunciarlo, questo pomeriggio, è stato il sindaco Federico Basile: “Ho ricevuto le dimissioni dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Messina. Una scelta maturata in modo consapevole in vista dell’apertura della campagna elettorale, con la finalità di mantenere nettamente separati il piano amministrativo e quello politico”. Amam, Messina Social City, Atm, Arismè, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio Spa rimangono, dunque, senza consigli di amministrazione e presidenti e componenti dimissionari potranno adesso spendersi in prima persona nella prossima campagna elettorale.

Basile ha aggiunto che adesso si andrà “avanti con responsabilità”, non prima di “ringraziare tutti i Presidenti e i membri dei CdA per l’impegno profuso e per aver agito con grande senso di responsabilità istituzionale, rimettendo il mandato nell’interesse della nostra città”.

2 commenti

  1. salvatore 16 Febbraio 2026 17:34

    Si va a mietere il grano.Erano stati messi in quei posti non per assicurare efficienza,ma per assicurare voti.Se Basile rivince i posti sono conservati e per qualcuno scatta pure una promozione sul campo.

    8
    0
    Rispondi
  2. Franco Fabiano 16 Febbraio 2026 17:55

    Da domani ci sarà la fila al Centro per l’impiego!

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Meteo Messina. Nuova burrasca atlantica in arrivo domani
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED