Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia

Massi naturali per proteggere la condotta fognaria

Al via i lavori urgenti di difesa costiera in contrada Puccino, a Rodia, a protezione delle infrastrutture e della rete fognaria.

L’intervento ha carattere contingibile e urgente e mira a proteggere la condotta fognaria esistente lungo la costa attraverso la collocazione di massi naturali. L’obiettivo è prevenire potenziali danni ambientali e assicurare la continuità del servizio.

L’importo complessivo del progetto è di 300mila euro e l’impresa aggiudicataria è il Consorzio Stabile Medil, lo stesso che sta realizzando la nuova via don Blasco.

