 Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia

Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia

Redazione

Erosione costiera. Via ai lavori in contrada Puccino, a Rodia

venerdì 05 Dicembre 2025 - 10:00

Massi naturali per proteggere la condotta fognaria

Al via i lavori urgenti di difesa costiera in contrada Puccino, a Rodia, a protezione delle infrastrutture e della rete fognaria.

L’intervento ha carattere contingibile e urgente e mira a proteggere la condotta fognaria esistente lungo la costa attraverso la collocazione di massi naturali. L’obiettivo è prevenire potenziali danni ambientali e assicurare la continuità del servizio.

L’importo complessivo del progetto è di 300mila euro e l’impresa aggiudicataria è il Consorzio Stabile Medil, lo stesso che sta realizzando la nuova via don Blasco.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Parco di Naxos, in finanziaria 14,5 milioni per porto turistico e castello di Schisò
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED