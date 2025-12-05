Messina. La Rete “Partecipazione” lancia un appello per un fronte civico unico

L'obiettivo è "contrastare il clima di intimidazione e la distanza tra amministrazione e comunità"

Un “appello ai cittadini, ai comitati civici e alle realtà sociali e politiche non schierate per la costruzione di un fronte civico comune per Messina”. Lo lancia Marcello Scurria con la sua Rete “Partecipazione”.

“Clima di intimidazione”

“Nella nostra città – dice – assistiamo, con crescente preoccupazione, a episodi in cui singoli cittadini che esprimono opinioni critiche o segnalano problematiche diventano oggetto di azioni legali da parte. Il caso di Sciacca, recentemente querelato dall’amministrazione, rappresenta un esempio concreto di una situazione che rischia di creare un clima di intimidazione e di scoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini”.

“La libertà di parola, il diritto di critica e la possibilità di vigilare sul buon andamento della cosa pubblica – prosegue Scurria – sono pilastri fondamentali della democrazia. Quando un’amministrazione sceglie la via della contrapposizione personale anziché del dialogo, l’intera cittadinanza ne risulta indebolita”.

Le ragioni della distanza

“Negli ultimi anni Messina ha vissuto una fase di crescente distanza tra amministrazione e comunità,” si legge nel testo. Secondo la Rete civica Partecipazione, le cause sono chiare: “Decisioni prese senza un adeguato confronto pubblico, mancanza di ascolto verso bisogni reali di quartieri, famiglie, giovani, lavoratori e imprese stanno alimentando un malcontento diffuso e un senso di rassegnazione.”

Per questo motivo, la Rete civica invita all’unità: “Oggi più che mai è necessario che la Città ritrovi una voce unitaria, capace di andare oltre, mettendo al centro esclusivamente il bene comune, la trasparenza amministrativa e la partecipazione democratica.”

A tal fine, “Rete civica Partecipazione” rivolge un “appello ai cittadini, alle Associazioni, ai movimenti civici, ai comitati spontanei e a tutte le forze politiche non polarizzate, affinché si apra un percorso condiviso di confronto e collaborazione.”

L’agenda proposta

La Rete civica propone una serie di obiettivi per un incontro aperto e pluralista: “Proponiamo un incontro, aperto e pluralista, per: ascoltare criticità e proposte della comunità; definire un’agenda comune di obiettivi concreti per Messina; costruire un fronte civico capace di rappresentare la Città con autonomia, competenza e responsabilità”.

Il fine ultimo dell’iniziativa è chiaro: “L’obiettivo non è contrapporre qualcuno a qualcun altro, ma restituire ai Messinesi il diritto di essere protagonisti del proprio futuro e garantire che le decisioni pubbliche tornino a essere trasparenti, partecipate e realmente orientate al bene collettivo”.

L’appello si conclude con un invito all’unione: “Invitiamo tutti coloro che credono nella necessità di una Messina più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti dei cittadini a unirsi a questo percorso. Uniti, possiamo costruire una voce comune. Insieme, possiamo dare a Messina l’alternativa civica di cui ha bisogno”.