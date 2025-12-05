Messina. Uso del telefono cellulare alla guida, sospese 108 patenti

Elevate sanzioni per oltre 27mila euro

Prosegue l’attività di contrasto sull’uso del cellulare alla guida, condotta dal personale della Polizia Stradale e molto spesso causa di incidenti stradali.

Nel corso dei servizi mirati, sono state ritirate e sospese 108 patenti di guida, decurtati 540 punti ed elevate sanzioni per oltre 27mila euro.

I controlli sono stati effettuati sia nelle tratte autostradali A/18 e A/20 che all’interno dei centri abitati della provincia messinese al fine di arginare il fenomeno, ancora molto diffuso, dell’uso del cellulare alla guida e causa di gravi conseguenze, nonostante l’inasprimento delle sanzioni introdotte dalla nuova normativa (ritiro immediato della patente, sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti).

Con le nuove norme l’infrazione prevede, inoltre, l’ulteriore applicazione della sospensione breve da 7 a 15 giorni della patente di guida che viene applicata in automatico dall’agente accertatore qualora il trasgressore abbia un punteggio inferiore a 20 o 10 punti per effetto di decurtazioni precedentemente subite che si aggiunge alla sospensione ordinaria da 15 giorni a 2 mesi.

La Polizia Stradale ha annunciato un rafforzamento dei controlli con pattuglie dedicate, anche in abiti civili e con veicoli di copertura, per intercettare e sanzionare ogni comportamento imprudente.