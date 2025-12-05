 Messina. Uso del telefono cellulare alla guida, sospese 108 patenti

Messina. Uso del telefono cellulare alla guida, sospese 108 patenti

Redazione

Messina. Uso del telefono cellulare alla guida, sospese 108 patenti

venerdì 05 Dicembre 2025 - 10:51

Elevate sanzioni per oltre 27mila euro

Prosegue l’attività di contrasto sull’uso del cellulare alla guida, condotta dal personale della Polizia Stradale e molto spesso causa di incidenti stradali.

Nel corso dei servizi mirati, sono state ritirate e sospese 108 patenti di guida, decurtati 540 punti ed elevate sanzioni per oltre 27mila euro.

I controlli sono stati effettuati sia nelle tratte autostradali A/18 e A/20 che all’interno dei centri abitati della provincia messinese al fine di arginare il fenomeno, ancora molto diffuso, dell’uso del cellulare alla guida e causa di gravi conseguenze, nonostante l’inasprimento delle sanzioni introdotte dalla nuova normativa (ritiro immediato della patente, sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti).

Con le nuove norme l’infrazione prevede, inoltre, l’ulteriore applicazione della sospensione breve da 7 a 15 giorni della patente di guida che viene applicata in automatico dall’agente accertatore qualora il trasgressore abbia un punteggio inferiore a 20 o 10 punti per effetto di decurtazioni precedentemente subite che si aggiunge alla sospensione ordinaria da 15 giorni a 2 mesi.

La Polizia Stradale ha annunciato un rafforzamento dei controlli con pattuglie dedicate, anche in abiti civili e con veicoli di copertura, per intercettare e sanzionare ogni comportamento imprudente.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Contenzioso tra Cas e Tosa Appalti, raggiunta l’intesa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED