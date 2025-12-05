 Arresto D'Alcontres, il Policlinico di Messina avvia indagine interna su appalti

Redazione

venerdì 05 Dicembre 2025 - 11:33

E valuta la costituzione di parte civile

Il direttore generale del Policlinico di Messina, Giorgio Giulio Santonocito, ha chiesto alla Procura di Messina gli atti di riferimento “al fine di poter mettere in atto le necessarie misure disciplinari di competenza dell’azienda”.

Riguardano l’ex primario Francesco Stagno D’Alcontres, ora agli arresti domiciliari, e la dirigente medica Antonina Fazio, ancora in servizio, che è stata denunciata.

Santonocito ha anche avviato una indagine conoscitiva interna, chiedendo agli uffici la trasmissione di tutti gli appalti e gli affidamenti degli anni 2024-25, incaricando legale di fiducia, del libero foro, per la valutazione dell’eventuale costituzione di parte civile.

