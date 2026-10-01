 Casa dello Studente. “Lavori entro la fine dell’anno, ospiterà 220 ragazzi” VIDEO

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Silvia De Domenico

Casa dello Studente. “Lavori entro la fine dell’anno, ospiterà 220 ragazzi” VIDEO

giovedì 01 Ottobre 2026 - 14:00

Il presidente dell'Ersu, De Luca: “In due anni arriveremo a 1000 posti letto a Messina”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Consegna con il sorriso le chiavi delle nuove camere a 20 studentesse internazionali. Il presidente dell’Ersu Messina, Alberto De Luca, ha appena inaugurato la nuova residenza universitaria “Dama Bianca” e guarda già al futuro. “Entro la fine dell’anno inizieremo i lavori per la ristrutturazione della Casa dello Studente in via Cesare Battisti”, dichiara De Luca.

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“89 posti letto alla Dama Bianca e 220 alla Casa dello Studente”

C’è già stata l’aggiudicazione e quindi fra pochi mesi si potrà passare alla fase di cantiere. La storica residenza universitaria messinese potrà tornare ad ospitare 220 studenti. “Questa di via Dama Bianca era la Casa della studentessa, poi ha avuto negli anni altre destinazioni d’uso e oggi torna alla sua storica destinazione con 89 posti letto. Insieme alla struttura di via Cesare Battisti rappresentano due luoghi simbolo per lo studio a Messina”, aggiunge De Luca.

L’Ersu punta a 1000 posti letto a Messina

Nel giro di due anni l’Ersu punta ad arrivare a 1000 posti letto per gli studenti a Messina. “Un bel numero se pensiamo che l’anno scorso ad ottobre ne avevamo meno di 300”, conclude il presidente.

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