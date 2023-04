Esce dall'ospedale e muore, l'appello della famiglia: "Non archiviate il caso" - Tempostretto

Letterio Ventura si è presentato al Papardo per i dolori ma è stato rimandato a casa. Aveva solo 53 anni

MESSINA – I familiari ce l’hanno fatta: il caso di Letterio Ventura, morto nel letto di casa il 2 agosto 2021 in casa, dopo essere stato dimesso dal Papardo, non sarà archiviato senza colpevoli. Non ancora, almeno. Accogliendo la richiesta della famiglia, assistita dall’avvocato Giovanni Caroè, il giudice Concetta Maccarone ha convocato loro e i tre medici indagati in Tribunale all’udienza del prossimo 22 settembre.

Quel giorno prenderanno la parola il legale insieme ai colleghi Rina Frisenda, Nicoletta Milicia e Alberto Santoro, difensori degli indagati, poi il giudice deciderà se archiviare il caso, come chiesto dalla Procura di Messina, o disporre un approfondimento degli accertamenti, rimandando il fascicolo al sostituto procuratore Francesco Lo Gerfo, titolare del caso.

Il 53enne si era presentato al Papardo con febbre e difficoltà respiratorie, ma al Pronto soccorso hanno escluso il ricovero. I sanitari lo avevano visitato, diagnosticato un addensamento polmonare, escluso il covid 19 e dimesso.

Per la Procura non ci sono elementi per sostenere l’accusa di omicidio colposo in giudizio, a carico dei tre camici bianchi. Per la famiglia, invece, il loro caro poteva essere salvato