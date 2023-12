Esce dall'ospedale e muore, ma i medici non c'entrano - Tempostretto

Letterio Ventura è morto a 57 anni poco dopo un mancato ricovero al Papardo. Archiviazione confermata per 3 medici

MESSINA – Non ce l’hanno fatta i familiari di Letterio Ventura, morto nel letto di casa il 2 agosto 2021 in casa, dopo essere stato dimesso dal Papardo. I familiari, assistita dall’avvocato Giovanni Caroè, avevano presentato reclamo contro l’archiviazione dell’inchiesta sull’operato di tre medici. Ma il giudice Concetta Maccarone ha rigettato il reclamo, confermando l’archiviazione per i tre sanitari, difesi dagli avvocati Rina Frisenda, Nicoletta Milicia e Alberto Santoro.

Scagionati del tutto quindi i camici bianchi la cui posizione era già stata esaminata dalla Procura. Il giudice per le indagini preliminari aveva archiviato le ipotesi di reato a loro carico perché, in sostanza, non c’era modo di ricostruire cosa era accaduto tra le dimissioni e il ritorno a casa. Una valutazione che secondo il giudice monocratico è corretta, ecco perché ha confermato quel provvedimento.

Quella morte inaspettata

Il 53enne Lillo Ventura si era presentato al Papardo con febbre e difficoltà respiratorie, ma al Pronto soccorso hanno escluso il ricovero. I sanitari lo avevano visitato, diagnosticato un addensamento polmonare, escluso il covid 19 e dimesso.

Per la Procura non c’erano elementi per sostenere l’accusa di omicidio colposo in giudizio, a carico dei tre camici bianchi. Per questo l’indagine è stata archiviata. Per la famiglia, invece, il loro caro poteva essere salvato. Adesso anche loro devono rassegnarsi.