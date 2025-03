Esce il nuovo bando per alloggi sociali dopo il flop acquisti a Messina

Progetto Pinqua. Amministrazione comunale e Patrimonio Spa hanno modificato i criteri per facilitare l'acquisiziione di case da privati

MESSINA – Acquisto di alloggi da destìnare all’edilizia residenza sociale grazie al progetto Pinqua, Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Data la stasi nell’acquisto di case, tre da parte di Patrimonio Messina Spa e nessuna sul fronte Arisme, si corre ai ripari per invogliare i proprietari. Così l’amministrazione comunale e la partecipata hanno pubblicato un nuovo bando. E, come anticipato da Tempostretto, si è deciso di rendere più flessibili i criteri, consentendo anche l’acquisto di case che potranno essere oggetto di lavori a cura del Comune. Case da dare a chi vive condizioni abitative d’emergenza con assegnazione definitiva o temporanea, sempre nell’ottica di trovare una soluzione per chi ha bisogno. “Una strategia aggiuntiva alla realizzazione di nuove residenze per limitare il consumo di suolo”.

Alla base dell’avviso pubblico ci sono tre progetti pilota: “Quello di “Rifunzionalizzazione degli ambiti di risanamento della zona sud della città di Messina, destinata all’edilizia residenziale urbana e alla dotazione dei servizi”. Con l’acquisto sul mercato di 94 alloggi per social housing e con una previsione di spesa di € 8.958.200,00, dai quali vanno sottratti € 3.898.373,42 gia utilizzati per l’acquisto degli immobili all’interno della ex Caserma Sabato. Il progetto 1 per il risanamento all’Annunziata con l’acquisto sul mercato di 60 alloggi sociali, con una previsione di spesa di €5.050.900,00. Il progetto 3 di risanamento a Camaro con l’acquisto sul mercato di 140 alloggi sempre per scopo sociale”.

Rispetto ai 23 milioni complessivi, l’importo affidato alla società partecipata, per l’attivita di acquisizione di alloggi, è pari al 70% della somma complessiva. Poco più di 16 milioni ( € 16.350.198,606) per acquistare case fino a esaurimento fondi.

In ogni caso, l’obiettivo è reperire case in tutto il territorio messinese. Se l’immobile offerto non è immediatamente abitabile, Patrimonio “potra valutare l’acquisto di immobili che necessitino di interventi di ristrutturazione completa (ristrutturazione complessiva opere edili interne, infissi e impianti). O che necessitino di interventi di ristrutturazione “light” (nuovi impianti clima ed elettrico; sostituzione infissi)”. E “il prezzo d’acquisto verra determinato tramite il Market Comparison Approach, procedimento di stima secondo gli standard internazionali, basato sulla comparazione dell’immobile da valutare con gli immobili simili di prezzo noto sul mercato”.

