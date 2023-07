Esclusa dal campionato di serie B, la Reggina annuncia ricorso - Tempostretto

Reggina: la società annuncia ricorso nei confronti della decisione presa dalla Covicos che ha respinto l'iscrizione al campionato di serie B

REGGIO CALABRIA – E’ arrivata solo ieri in tarda sera la nota stampa ufficiale della Reggina 1914: “riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria. Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato.”