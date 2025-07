Esenzioni e riduzione Tari per più di 3.400 famiglie, pubblicata la piafforma online

Per il Comune di Messina, l'assessore Roberto Cicala comunica: "I cittadini possono verificare la graduatoria delle domande per il 2025"

MESSINA – “È stata pubblicata la piattaforma per verificare online la graduatoria delle domande di esenzione o riduzione Tari per l’anno 2025. I cittadini possono consultare la propria posizione in modo semplice e sicuro accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica all’indirizzo internet predisposto dal Comune. Il servizio, sviluppato dal Servizio transizione digitale dell’Ente, mette a disposizione degli utenti una piattaforma fruibile da smartphone e computer, nel rispetto delle normative sulla privacy e dell’accessibilità”. Ad annunciarlo l’assessore Roberto Cicala.

In graduatoria figurano 3.455 nuclei familiari aventi diritto:

Categoria A (ISEE ≤ 9.360 €): 3.303 domande accolte;

Categoria B (anziani over 70 con invalidità 100 %): 152 domande accolte.

“Le agevolazioni prevedono l’esenzione totale per i primi 500 in elenco e riduzioni del 66 % o del 33 % per le fasce successive. Ringrazio il servizio Ced e il dottor Pietro Giglio per aver realizzato questa piattaforma digitale che consente ai contribuenti di conoscere in autonomia l’esito della propria domanda, senza doversi recare agli sportelli. L’impegno di questa amministrazione è di continuare a investire in strumenti che semplifichino il rapporto digitale fra cittadini e Comune”, continua Cicala.

Gli elenchi degli ammessi e degli esclusi sono disponibili anche in formato cartaceo presso il dipartimento Servizi alla persona e alle imprese (Palacultura).

“Si comunica altresì che i beneficiari avranno da subito l’esenzione o la riduzione applicata nella bolletta di acconto, bolletta che è in fase di elaborazione e spedizione digitale o tramite recapito manuale”, conclude l’assessore.

Articoli correlati