Esenzioni Tari, c’è il sì del Consiglio. Ora il bando

633.000 euro per le famiglie in difficoltà a Messina

MESSINA – Esenzione e riduzione della Tari: una proposta di delibera degli assessori Roberto Cicala e Alessandra Calafiore. Oggi è avvenuta l’approvazione del Consiglio comunale, con 26 voti favorevoli e un astenuto, e così ora parte l’operazione di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà economica. Già alle 18 di stasera il bando potrebbe essere pronto sul sito del Comune, dopo il voto favorevole di maggioranza e opposizione. A disposizione, come ha illustrato l’assessore Cicala, 633mila euro. I primi 500 in graduatoria usufruiranno di un’esenzione totale del tributo. Dopo i 500, fino alla millesima, pagheranno solo una delle tre rate. E, dalla 1001 fino all’esaurimento dei fondi, si avrà una rata di sconto.

Per il 2024, saranno aiutate famiglie che hanno un reddito annuale fino a 9.360. L’anno scorso era di 4500. Numerosi gli interventi dei consiglieri: Oteri, Gioveni, Alessandro Russo, Schepis, Cipolla, Villari. L’assessore Cicala si è impegnato a verificare che si possa modificare il regolamento, con il passaggio da 70 a 67 anni d’età per la riduzione. Sia Cicala, sia il dirigente amministrativo Salvatore De Francesco hanno sottolineato l’importanza che la domanda sia online nella piattaforma e non anche cartacea, con un “notevole risparmio di tempi, di lavoro del personale e con la possibilità di una correzione immediata degli errori”.

“Rivoluzione digitale e riduzione della Tari senza più ritardi”

L’assessore con delega ai tributi ha confermato l’impegno a “voler ridurre a tutti la Tari, dato il costo elevato” e “grazie alla digitalizzazione ora saremo in grado di assicurare i benefici senza ritardi di anni”. Si studia pure la possibilità di estendere la platea dei beneficiari, dopo le agevolazioni per i donatori di sangue.

Su 9000 domande l’anno scorso, 4500 sono state telematiche, 2057 tramite gli sportelli nelle Circoscrizioni e 2000 per pec ma cartacee e scansionate.









Articoli correlati