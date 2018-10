Cambio al comando del 24° Reggimento artiglieria terrestre "Peloritani"

La caserma “Emilio Ainis”, sede del 24° Reggimento Artiglieria Terrestre “Peloritani”, ha ospitato la cerimonia di avvicendamento al Comando dell’unità tra il colonnello Giuseppe Pierro, 67° Comandante ed il colonnello Daniele Pisani, proveniente dal Comando Brigata “Aosta” di Messina.

Alla cerimonia hanno presenziato il Generale di Brigata Bruno Pisciotta, comandante della Brigata “Aosta” e numerose altre autorità civili e militari. Nel suo discorso di commiato il comandante cedente, ha definito i giorni trascorsi alla guida del reggimento come “ i momenti più importanti, belli e significativi del mio servizio militare” ed ha ringraziato soprattutto i “Suoi” artiglieri per l’impegno e lo spirito di sacrificio profusi.

Durante l’anno di comando, il reggimento è stato impegnato in molteplici attività sia addestrative che operative, in ambito nazionale ed internazionale. In particolare, le scuole tiro con i sistema d’arma in dotazione, l’esercitazione in ambito Nato “Allied Spirit 2017” tenutasi in Germania e l’operazione “Strade Sicure” dove il Reggimento è attualmente impiegato in sostegno alla pubblica sicurezza presso la città di Roma. Il Colonnello Giuseppe Pierro lascia il 24° Reggimento artiglieria terrestre “Peloritani” per andare a ricoprire l’incarico di Comandante del Centro Documentale di Milano.