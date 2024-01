Esercito. Dipartimento medicina legale, il colonnello Badalamenti nuovo direttore

Subentra al colonnello medico Alfonso Zizza

MESSINA – Nella splendida cornice della Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele, si è svolto il passaggio di consegne tra il colonnello, Alfonso Zizza, e il colonnello Antonio Badalamenti, nuovo direttore del dipartimento di medicina legale di Messina.

La cerimonia celebrativa è stata ufficializzata dinanzi alla bandiera, al gonfalone della città, della città Metropolitana, dei labari e dei medaglieri delle associazioni combattentistiche e d’Arma, alla presenza della massima autorità della Sanità e veterinaria dell’Esercito, tenente generale Massimo Barozzi, di autorità civili, militari, religiose, di comandanti di Reparti dell’Esercito di stanza in Sicilia e Calabria, di carabinieri e Guardia di finanza, rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, di personalità del mondo accademico, della vita culturale ed economica.

Il tenente generale Barozzi, durante il suo intervento ha voluto evidenziare il fattivo contributo da parte del colonnello Zizza per rendere efficiente ed efficace il concorso degli Enti della Difesa fornito nell’ambito dell’emergenza pandemica, sia per l’ampliamento delle collaborazioni con le aziende sanitarie e il mondo accademico della Sicilia e della Calabria e augurato buon lavoro al Colonnello Badalamenti. Durante il discorso di commiato, il colonnello Zizza, ha espresso la sua profonda gratitudine agli uomini e alle donne del dipartimento militare di medicina legale per l’impegno e la straordinaria professionalità dimostrata durante il periodo di comando, manifestando al contempo il proprio orgoglio. T