Esondazioni a Zafferia e Faro Superiore, si lavora per liberare le strade VIDEO

MESSINA – Esondazioni a Zafferia e Faro Superiore dopo il maltempo. Si lavora stamattina per liberare le strade. Ieri sera sul luogo vigili del fuoco, polizia municipale e Protezione civile. L’esondazione ha coinvolto vetture e creato disagi a chi abita lì ma non ci sono state persone in pericolo.

Sottolinea l’assessore Massimiliano Minutoli: “La situazione è da ieri sotto controllo a Zafferia e oggi è previsto l’intervento di una ditta per la messa in sicurezza e per porre fine ai danni. Lo stesso a Faro Superiore”.