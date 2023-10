Esordio titubante della Top Spin Messina che impatta contro Norbello - Tempostretto

Dopo essere stata due volte in svantaggio la Top Spin Messina la ribalta, ma nella sfida conclusiva Matteo Mutti non firma la rimonta vincente

NORBELLO – Si apre con un pareggio il campionato 2023/2024 della Top Spin Messina WatchesTogether. A Norbello è finita 3-3 la gara valida per la prima giornata di Serie A1, andata in scena nella palestra di via Azuni. Un sigillo ciascuno di Matteo Mutti, Niagol Stoyanov e Antonino Amato per la squadra allenata da Wang Hong Liang che torna dunque con un punto dalla trasferta in terra sarda, non riuscendo a centrare il bottino pieno nell’ultimo singolare. Norbello si conferma squadra di tutto rispetto, già nella passata stagione in semifinale playoff la sfida terminò 3-3, in quel caso ai messinesi bastò il pareggio per avanzare in finale grazie al miglior piazzamento nella classifica finale.

Mattatore della sfida il portoghese Diogo De Carvalho tesserato col Tennistavolo Norbello che ha vinto entrambi i suoi singolari. La sfida ha visto per due volte i sardi portarsi avanti nel punteggio e raggiunti dai singolari vinti da Matteo Mutti e Stoyanov sul 2-2. Amato superava Gaston Alto, evitando in quel momento almeno la sconfitta ai peloritani, ma nel match decisivo De Carvalho superava a sua volta Mutti e regalava il 3-3 ai suoi.

Dopo questo pareggio all’esordio la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio tornerà in campo già venerdì prossimo (6 ottobre), affrontando alle ore 19 a Villa Dante, nella prima stagionale davanti ai propri tifosi, l’Apuania Carrara, campione in carica e avversaria dell’ultima finale scudetto. Un inizio titubante da una formazione da cui ci si aspetta che anche quest’anno possa lottare per i titoli nazionali, l’avversario alla seconda giornata non è certamente dei più semplici da affrontare. Nella passata stagione in tutte le competizioni siciliani e toscani si sono incontrati sette volte e hanno sempre avuto la meglio gli apuani, per trovare l’ultima vittoria della Top Spin bisogna risalire all’andata dei playoff della stagione 2021/2022, quella che valse l’ultimo tricolore vinto.

Tt Norbello – Top Spin Messina 3-3

In avvio della sfida, giocata sotto la direzione arbitrale di Emilia Pulina, Niagol Stoyanov è stato battuto per 1-3 da Gaston Alto. Al giocatore della Top Spin è riuscita la rimonta nel primo parziale, in cui sull’8-10 ha sventato due set-point e, con quattro punti di fila, ha chiuso 12-10. L’argentino ha accelerato subito (6-1) nel secondo, prevalendo 11-5. Nel terzo, dal 2-6, Stoyanov si è successivamente rimesso in scia (8-9) e ha annullato un set-point, cedendo però al secondo (9-11). Equilibrio durato fino al 6-6 nella quarta frazione, con i cinque punti consecutivi di Alto a decidere il match.

L’immediata risposta della Top Spin è arrivata grazie a Matteo Mutti, bravo a superare 3-1 Marco Antonio Cappuccio. Il mantovano ha incamerato per 11-8 un primo set combattuto. Cappuccio ha ribaltato da 8-9 a 11-9 nel secondo, pareggiando i conti. Buona partenza (5-3) di Mutti nel terzo, ma il padrone di casa è riuscito comunque a recuperare (8-8). Lo scatto decisivo è stato del n. 2 italiano che sul 10-8 ha trasformato il secondo set-point, passando 11-9. Facendo valere le sue qualità, il giocatore ospite è rimasto sempre avanti nella quarta frazione, iniziata sul 3-0 e conclusa 11-8, rintuzzando i tentativi di rimonta di Cappuccio, giunto fino al 9-8.

Nel confronto tra Diogo Miguel Ferreira De Carvalho e Antonino Amato ha avuto la meglio (3-1) il portoghese, nonostante il grande avvio del palermitano che si è imposto per 11-9 nel primo parziale. Staccandosi dall’8-8, Amato ha collezionato due set-point, sfruttando il secondo. Il giocatore del Norbello ha vinto 11-3 nel secondo, mentre gli altri due parziali sono stati dall’epilogo incerto. Rimonta clamorosa di Amato che dallo 0-6 si è trovato poi sotto per 5-10, ma è stato un leone nel disinnescare i cinque set-point dell’avversario, annullando anche il sesto sul 10-11. Niente da fare, però, sul settimo: 11-13. Amato ha pregustato il 2-2 nel quarto, quando sul 10-9 è stato raggiunto e superato da De Carvalho, vittorioso per 12-10 al primo match-point.

Niagol Stoyanov ha quindi regolato 3-1 Marco Antonio Cappuccio. Partenza sprint (9-2) di Stoyanov e successo per 11-4 nel set che ha aperto le danze. Cappuccio ha rimediato per Norbello con l’11-8 del secondo parziale. Da lì in poi è stato un monologo di Stoyanov che ha conquistato 11-4 il terzo e ha tagliato il traguardo grazie ad un quarto set altrettanto convincente, scattando sul 7-3 e siglando quindi l’11-7.

Amato sorpassa, Mutti non completa l’opera

A seguire, spettacolare 3-2 per Antonino Amato contro Gaston Alto. Primo set terminato nelle mani dell’ospite, con il siciliano che ha accelerato dal 6-5 e, una volta approdato sul 10-6, ha concretizzato la terza chance disponibile per mettere a segno l’11-8. L’argentino ha replicato nel secondo (11-4) e ha messo la freccia nel terzo (11-5). Amato scatenato nel quarto: si è portato sul 7-3, timbrando poi l’11-6 che ha rinviato il discorso alla “bella”. Con il vento in poppa Amato ha completato l’opera (11-5), perfezionando la rimonta e ottenendo una vittoria di spessore che ha regalato alla Top Spin il punto del 3-2. Applausi.

Nell’ultimo singolare della serie Norbello ha però trovato il definitivo pareggio con Diogo Miguel Ferreira De Carvalho, 3-0 a Matteo Mutti. Il portoghese ha fatto suo il primo set per 11-4. Mutti è stato ad un passo dal conquistare il secondo, ma sul 10-9 non ha capitalizzato il set-point, finendo per cedere 10-12. Il padrone di casa si è aggiudicato anche il terzo parziale per 11-5, che ha determinato il 3-3 tra Tennistavolo Norbello e Top Spin Messina WatchesTogether.

Tabellino

Gaston Alto-Niagol Stoyanov 3-1 (10-12, 11-5, 11-9, 11-6)

Marco Antonio Cappuccio-Matteo Mutti 1-3 (8-11, 11-9, 9-11, 8-11)

Diogo Miguel Ferreira De Carvalho-Antonino Amato 3-1 (9-11, 11-3, 13-11, 12-10)

Marco Antonio Cappuccio-Niagol Stoyanov 1-3 (4-11, 11-8, 4-11, 7-11)

Gaston Alto-Antonino Amato 2-3 (8-11, 11-4, 11-5, 6-11, 5-11)

Diogo Miguel Ferreira De Carvalho-Matteo Mutti 3-0 (11-4, 12-10, 11-5)

