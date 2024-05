Esplorando le delizie culinarie francese: la ricetta del “Savarin”

In cucina con Tempostretto

La cucina francese è rinomata in tutto il mondo per la sua raffinatezza e la sua capacità di combinare ingredienti di alta qualità in piatti che sono vere e proprie opere d’arte gastronomiche. Tra le molte delizie culinarie che la Francia ha da offrire, il “Savarin” spicca per la sua eleganza e il suo gusto eccezionale. Questo dolce, che porta il nome dello chef francese Brillat-Savarin, è una festa per i sensi e una gioia per il palato. In questo articolo, esploreremo la storia di questo dessert classico e condivideremo una ricetta per prepararlo nella tua cucina.

Il “Savarin” ha una storia ricca e affascinante che affonda le radici nel cuore della tradizione culinaria francese. Creato dallo chef Jean-Anthelme Brillat-Savarin, famoso per il suo trattato sulla gastronomia “Fisiologia del Gusto”, questo dolce è diventato un’icona della pasticceria francese.

Il Savarin è strettamente legato ad un altro dolce francese iconico: il babà. Entrambi i dolci condividono un’origine comune e presentano una base simile di pasta lievitata arricchita con burro e uova. Ciò che differenzia il Savarin è la sua forma unica, un anello cavo che viene inzuppato in uno sciroppo al liquore, solitamente rum, che gli conferisce un sapore intenso e una consistenza umida e succosa.

Ciò che rende il Savarin così speciale è la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a ogni occasione. Che sia servita come dessert raffinato in una cena elegante o come dolce confortante in un pomeriggio piovoso, la Savarin sa sempre conquistare i cuori e i palati di chiunque abbia il privilegio di assaggiarla. La sua consistenza leggera e soffice, accoppiata con il suo caratteristico sapore di burro e rum, la rende un’esperienza gustativa indimenticabile.

La ricetta del Savarin: Preparare un Savarin tradizionale può sembrare una sfida, l’impasto come quello del babà presenta un grado di difficoltà elevato per la presenta di tantissime uova e burro e l’uso di una planetaria è indispensabile, ma con la giusta guida e un po’ di pratica, puoi creare questo capolavoro culinario direttamente nella tua cucina. Ecco la ricetta:

Ingredienti per il “Savarin”

250g di farina manitoba o farina forte con W380/400

10g di lievito di birra fresco o 3,5g di quello secco

5 uova

100g di burro fuso

50g di zucchero

Una presa di sale

Frutta fresca (per decorare)

400g di Panna montata (per servire)

Ingredienti per la bagna al rum

500g di acqua

300g di zucchero

scorze di limone e arancia o zest di arancia e limone

200ml di rum

Istruzioni

Sciogli il lievito di birra in un po’ d’acqua tiepida e lascia riposare per circa 10 minuti finché non diventa schiumoso. Versa la farina, lo zucchero ed il sale nella ciotola della planetaria usando la Foglia o gancio a K. Essendo un impasto con molte uova il gancio K o foglia vi aiuterà a far assorbire i liquidi nella farina meglio del gancio tradizionale da impasto. Aggiungi il lievito attivato alla miscela di farina e mescola bene. Aggiungi le uova una alla volta, assicurandoti di incorporare completamente ogni uovo prima di aggiungerne un altro. Questo passaggio è fondamentale perché se aggiungete le uova tutte in una volta slegate l’impasto e poi sarà difficilissimo incordarlo. Quando l’impasto avrà assorbito tutte le uova e risulta liscio e incordato versa il burro a pomata nella miscela un pezzetto alla volta e aspetta che venga assorbito prima di aggiungere quello successivo. Mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Trasferisci l’impasto in uno stampo per Savarin precedentemente unto (potete usare anche lo spray staccante che io consiglio vivamente) e lascia lievitare in un luogo caldo per circa un’ora, o fino a quando l’impasto raggiunge l’altezza di due cm sotto il bordo. Una volta che l’impasto è lievitato, cuocilo in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando è dorato e ben cotto. Una volta cotto, lascia raffreddare leggermente il Savarin nello stampo, quindi trasferiscilo su un piatto da portata. Prepariamo la bagna al rum versando in un pentolino l’acqua, lo zucchero, le buccia di arancia e limone e far bollire qualche minuto fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto. Lasciare in infusione le bucce fino a quando lo sciroppo diventa freddo. Colare la bagna da fredda ed aggiungere il rum ( se lo mettiamo a caldo evaporerà tutto l’alcol ). Prima di servire, immergi il Savarin nello sciroppo al rum caldo che avremo portato intorno ai 50° in modo che assorba bene il liquido. Lascia in immersione almeno 15 min. Decora il Savarin con frutta fresca e servilo con una generosa porzione di panna montata. (vedi foto)

Conclusione: Il Savarin è un tesoro della cucina francese, un dolce che incarna l’eleganza e il gusto sofisticato della tradizione gastronomica francese. Prepararlo può richiedere un po’ di impegno, ma il risultato finale è sicuramente degno di ogni sforzo. Prova questa ricetta nella tua cucina e delizia i tuoi ospiti con un dessert che lascerà un’impressione indelebile.

Buon appetito!

Epifanio Coco, pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo