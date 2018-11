Lo stile "Liberty" in mostra a Barcellona Pozzo di Gotto

La mostra “Il Costume Siciliano in epoca Liberty”, organizzata dal Servizio Cultura della V Direzione della Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con il Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, verrà inaugurata mercoledì 7 novembre, alle ore 17, presso il Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il percorso esclusivo dell’esposizione proporrà costumi e accessori tra i più significativi dell’epoca Liberty, provenienti dalla splendida collezione del Museo di Mirto.

La natura è strettamente legata allo stile Liberty, tanto che iris, tulipani e libellule sono stati un elemento ricorrente per scultori, pittori e architetti. Gli spettatori della mostra potranno ammirare abiti da gran sera e da passeggio, di pura seta, guarniti con pietre dure, strass, nastri, ricami in stile floreale utilizzati a inizio Novecento, con tutti gli accessori a corredo: grandi cappelli, borsette da sera in filigrana d’argento e scatole da cipria di vario titolo.

La collezione del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto nasce nel 1991, nei locali restaurati di Palazzo Cupane, e raccoglie abiti tradizionali, costumi ed accessori appartenuti alla nobiltà dell'alta e media borghesia, nonché della cultura popolare siciliana e rappresenta in senso generale il modo di vestire dei siciliani nell'arco di due secoli e mezzo, dal '700 alla metà del '900. Oggi la collezione del Museo conta più di 1500 pezzi, compresi accessori, corpetti, vestaglie, borse, cappelli, scarpe, pizzi provenienti in massima parte da varie famiglie siciliane.

Porgerà i saluti istituzionali il Sindaco Metropolitano, on. Cateno De Luca, che sarà presente all’inaugurazione della mostra insieme a Anna Maria Tripodo. dirigente della V Direzione.

Introdurrà i lavori la responsabile del Servizio Cultura della Città Metropolitana di Messina, Angela Pipitò.

Interverranno all'incontro il direttore del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, Giuseppe Miraudo, e Maria Pia Mistretta, storica dell'arte, della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.

Il Costume Siciliano in epoca Liberty

Dal 7 al 17 novembre, visitabile tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 19:00

Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto