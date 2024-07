Estate a Milazzo, torna l’isola pedonale. La novità della ruota panoramica

Con l’obiettivo di favorire il turismo cittadino, a Milazzo torna l’isola pedonale che quest’anno proporrà anche una ruota panoramica

MILAZZO – Torna l’isola pedonale nella città di Milazzo. Come già annunciato negli scorsi mesi, da questo 26 luglio la Marina Garibaldi e le vie limitrofe faranno parte dell’area dedicata ai pedoni, che sarà tuttavia di ampiezza inferiore rispetto allo scorso anno secondo quanto richiesto dai commercianti della zona.

Previsto anche un servizio mini-bus gratuito che permetterà di raggiungere il centro cittadino, oltre che il Borgo antico, direttamente dalle principali zone di accesso alla città. Infine, novità di quest’anno riguarda l’aggiunta di una ruota panoramica che permetterà di osservare la città di Milazzo dall’alto.

«Per rivitalizzare la città l’Amministrazione scommette sull’isola pedonale – ha dichiarato il sindaco Pippo Midili – anche perché abbiamo avuto positivi riscontri lo scorso anno. Siamo andati incontri ad alcune esigenze rappresentate dai commercianti e in via sperimentale, abbiamo “accorciato” l’area di chiusura. L’isola pedonale infatti non interesserà la Luigi Rizzo (le auto giunte in prossimità del palazzo municipale dovranno girare a sinistra nella via Cassisi e poi immettersi nella via Piraino) e la marina Garibaldi incrocio con via Colombo. Il consiglio comunque è quello di evitare di intasare queste arterie e di fruire della possibilità di parcheggiare nelle aree d’accesso alla città a Ponente e a Levante. Ovviamente sarà previsto l’accesso ai residenti nelle zone interdette alla viabilità».