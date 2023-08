"Estate addosso", ecco la graduatoria dei 700 beneficiari della terza edizione del progetto - Tempostretto

A 700 giovani, dopo la verifica dei requisiti di accesso, sarà riconosciuta un’indennità mensile di 600 euro lordi. Saranno impiegati per 25 ore settimanali

MESSINA – Alla scadenza del termine fissato l’1 agosto scorso, per la presentazione delle istanze di partecipazione alla terza edizione del progetto l’Estate addosso, l’Azienda speciale Messina social city ha reso noto che ha pubblicato la graduatoria sul sito aziendale dei 700 beneficiari di borse di inclusione sociale. Il progetto promosso dal Comune di Messina in collaborazione con l’Azienda Speciale Messina social city è stato riproposto anche per questa estate 2023, dopo le precedenti due edizioni, con l’obiettivo di offrire ai giovani residenti a Messina, di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, disoccupati o inoccupati, di fare un’esperienza lavorativa durante la stagione estiva.

Ai 700 giovani selezionati, dopo la verifica effettuata in merito ai requisiti di accesso come richiesti dal bando, sarà riconosciuta un’indennità mensile pari a 600 euro lordi e saranno impiegati per 25 ore settimanali (distribuite su 5 giorni settimanali, compresi domenica e festivi) per un periodo complessivo di 2 mesi, anche non continuativi, presso enti pubblici o aziende pubbliche e private, dei quali hanno partecipato oltre sessanta Aziende presenti sul territorio.

I beneficiari saranno impegnati in attività formative in diversi settori, dalla manutenzione del verde; al trasporto di persone con veicolo leggero; informazione, promozione ambientale e del territorio; gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero; servizi di portineria, custodia e vigilanza; animazione sociale, socio-culturale e ricreativa; assistenza alle strutture educative; collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar; attività amministrativa, compresa segreteria e archivio; attività inserimento dati e transizione digitale; tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia e altri servizi relativi al territorio e all’ambiente; servizi di distribuzione commerciale; settore benessere; e filiera agroalimentare.