Market della droga a Pace del Mela, 26enne in carcere dopo blitz dei Carabinieri

In casa crack, hashish e marijuana nascosta in vari punti della casa

Pace del Mela – E’ stato arrestato il 26enne Samuel Giacobbe dopo la scoperta da parte dei Carabinieri di un vero e proprio market della droga nella sua abitazione. Adesso i militari indagano per verificare se dietro c’è una rete di spaccio più ampio. Intanto per il 26enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Bonavita e dal dottor Giovanni Alaqua Genovese, il giudice Giuseppe Caristia di Barcellona ha disposto la convalida dell’arresto e disposto il carcere.

Via vai continuo

Insospettiti da un continuo via vai di giovani dall’abitazione, gli uomini dell’Arma hanno fatto scattare l’irruzione giovedì scorso, trovando diversi tipi di sostanze stupefacenti. Alla fine della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato circa 6 grammi di crack, poco meno di un etto di marijuana e 200 di hashish, confezionati e nascosti tra un intercapedine della porta di metallo, un tavolino del soggiorno e una feritoia nel muro esterno dell’abitazione.

L’irruzione e la perquisizione

In casa c’erano anche un coltello sporco di droga, un tritaerba e diverse bustine del tipo solitamente adoperato per confezionare le dosi da spacciare, un mestolo intriso di crack e 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute frutto dello spaccio. Al vaglio anche un barattolo da cucina contenente sostanza granulosa bianca, che sarà analizzata.