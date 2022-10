Estorsione ai dipendenti, i Saglimbeni risarciscono i lavoratori e patteggiano - Tempostretto

Restituiti 200 mila euro a 17 dipendenti vessati dagli imprenditori dei supermercati di Santa Teresa, che concordano la pena con l'Accusa

MESSINA – Hanno risarcito 17 lavoratori per la cifra complessiva di circa 200 mila euro ed hanno patteggiato la pena, intorno ai 4 anni per tutti. Si chiude così, in primo grado, la vicenda processuale dei Saglimbeni di Santa Teresa, la famiglia imprenditoriale al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza dopo le denunce dei dipendenti sulle condizioni di lavoro nei supermercati.

Ecco le pene concordate tra Accusa e difese: 4 anni e 4 mesi per Domenico Saglimbene, 4 anni e 2 mesi per Carmen Saglimbeni, 4 anni a Provvidenza Saglimbeni, 3 anni e 8 mesi per Carmelo Saglimbeni. Alla luce dei risarcimenti, il pubblico ministero Stefania La Rosa ha accordato la richiesta di patteggiamento, avanzata dai difensori avvocati Antonio Scarcella, Massimo Principato e Salvatore Silvestro, e ratificata dal Giudice per l’udienza preliminare Monia De Francesco. Confiscati i 180 mila euro sequestrati in contanti sui conti correnti della Top Market, il giorno del blitz.

Associazione a delinquere finalizzata all’estorsione ed autoriciclaggio, violazione delle normative sul lavoro i reati contestati a vario titolo alla famiglia santateresina.

I finanzieri hanno analizzato gli appunti trovati tra le carte contabili, sospettando che gli imprenditori si facessero restituire parte di quanto pagato ai dipendenti in busta paga. Le intercettazioni hanno confermato i sospetti e svelato che i lavoratori erano vessati con orari extra, anche nei giorni di riposo.