Etna Comics al via: il programma della prima giornata - Tempostretto

CATANIA – Scatta il conto alla rovescia per l’undicesima edizione di Etna Comics, Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, che riaprirà i battenti giovedì 1 giugno al centro fieristico Le Ciminiere di Catania. A dare ufficialmente il via alle quattro giornate il tradizionale taglio del nastro, in programma alle 10 in punto, a cui prenderanno parte, insieme al direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, e al vicedirettore Gianluca Impegnoso, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania, Piero Mattei, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e l’arcivescovo metropolita, mons. Luigi Renna.

Il programma della giornata

Fitto il programma della prima giornata, che per gli appassionati di comics vedrà due attesissimi appuntamenti con altrettanti giganti del fumetto americano, a Catania in esclusiva per Etna Comics: alle 16 “The Marvel art of Romita Jr.” e alle 18 “Nero gotico: l’arte visionaria di Kelley Jones”.

Doppio appuntamento con il maestro del fumetto erotico mondiale, Milo Manara, che alle 17 incontrerà in area Taboocom la celebre attrice Ornella Muti, per un appassionante confronto su settima e nona arte. Mentre alle 19 parteciperà a una conferenza sulle incursioni fumettistiche del noto giornalista Rai, Vincenzo Mollica, che per l’occasione sarà in collegamento video insieme a Giorgio Cavazzano, autore dei disegni di molte delle storie con protagonista il Mollica “paperizzato”: Vincenzo Paperica. Le tavole della storia Paperino, Paperoga e Paperica e la caccia ai mille VIP saranno esposte in area Mostre, dove il pubblico di Etna Comics potrà ammirare, per la prima volta in Italia fuori dalle mura del “Museo Cinema a Pennello”, anche il fumetto di Mollica dal titolo Le forbici di Paolino – illustrato da Mario Cicarè – che richiama alla memoria il cinema di Sophia Loren o Marisa Allasio.

Caparezza super ospite

Tra i super ospiti della prima giornata anche il noto rapper, Caparezza, che insieme al fumettista Simone Bianchi, autore della variant cover della versione pop-up del vinile di “Exuvia”, terrà alle 15 un panel sulla contaminazione tra musica e fumetto.

Alle 17 gli appassionati potranno seguire la presentazione in anteprima nazionale della nuova edizione dell’Odissea di Hugo Pratt, edita dalla Cong, alla presenza di Marco Steiner e Fabrizio Paladini, storici collaboratori del celebre autore. In area Mostre, per la prima volta in assoluto, saranno esposte tutte le tavole originali che Hugo Pratt aveva realizzato per quest’opera. Un’occasione unica per apprezzare lo stile del maestro che qualche anno dopo sarebbe esploso con la prima storia di Corto Maltese.

Sul palco, alle 18:50, i Telericordi!? porteranno Wall of Sound, uno spettacolo che metterà in primo piano colonne sonore in grado di far rivivere le scene che hanno fatto la storia del cinema.

Alle 20 il grande ritorno a Etna Comics di John Lui lascerà la scena, alle 21, alla premiere nazionale del film “Denti da squalo”, alla presenza del regista Davide Gentile e degli attori Tiziano Menichelli ed Edoardo Pesce.

La prima giornata del festival vedrà anche l’inaugurazione della nuova area Inediti intitolata a Massimiliano Cuccia, storico membro dello staff della kermesse, appassionato del mondo games, prematuramente scomparso lo scorso mese di gennaio.

