Europe Cup. Vigilia dei quarti di finali per la Top Spin Messina - Tempostretto

La formazione peloritana, attende domani alla ore 17 a Villa Dante, i francesi del Gv Hennebont Tt per il match di andata

MESSINA – Un altro entusiasmante capitolo dell’avventura sul palcoscenico continentale. Per la Top Spin Messina EuCI arriva il momento dei quarti di finale della Europe Cup. La formazione del presidente Giuseppe Quartuccio affronterà nella doppia sfida in programma i francesi del Gv Hennebont Tt, un’avversaria di altissimo livello.

Il match d’andata è previsto a Messina, domani, domenica 22 gennaio, alle ore 17, nella palestra di Villa Dante (ingresso gratuito), dove lo spettacolo date le forze in campo è assicurato. Il ritorno si giocherà in casa dei transalpini mercoledì 25 gennaio alle 19:30.

A conquistare la qualificazione alle semifinali sarà la squadra che avrà nel complesso totalizzato il maggior numero di punti: tre nel caso di vittoria per 3-0 o 3-1; due o uno, rispettivamente, per vittoria o sconfitta per 3-2; zero perdendo 0-3 o 1-3. Nell’eventualità di un pareggio dopo i due incontri disputati, il regolamento prevede che si procederà al “Golden Match” al meglio dei tre set, in ciascuno dei quali verrebbe impiegato un giocatore diverso.

Per il match di ritorno in Francia sarà convocato anche il giovanissimo Danilo Faso, premiato dalla società alla luce dei prestigiosi risultati ottenuti, fresco “oro” nel singolare Under 13 al WTT Youth Contender di Linz. Faso è attualmente al World Hopes organizzato dall’ITTF, incluso nell’elenco dei 40 migliori talenti mondiali nati negli anni 2010/2011 selezionati dalle rispettive federazioni.

La Top Spin Messina crede nel passaggio del turno

La Top Spin confida ancora una volta nel sostegno dei propri calorosi tifosi per tentare l’impresa nella gara d’andata. Il tecnico Wang Hong Liang, assistito da Marcello Puglisi e con il team manager Roberto Gullo, schiererà il trio tutto italiano composto da Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, rispettivamente ai posti 1, 3 e 4 delle classifiche nazionali individuali e già grandi protagonisti in questa edizione della Europe Cup. Superato il girone valido per la seconda fase ospitato a Messina, che comprendeva anche Apuania Carrara, Arteal SD-Compostela e Panaceo Stockerau, la Top Spin ha esordito nel tabellone ad eliminazione diretta a novembre contro i belgi del TTC Sokah Hoboken, riuscendo a ribaltare il risultato dell’andata in gara2, prevalendo al termine di una sfida infinita decisa soltanto dal “Golden Match”.

“Contro l’Hennebont non avremo nulla da perdere – dice Leonardo Mutti – poiché è una squadra di altissimo livello che normalmente milita in Champions League. Sarà un onore per noi affrontarli e allo stesso tempo questo ci darà la carica necessaria per tentare di fare l’impresa. Ci siamo già riusciti nello scorso turno, adesso saranno avversari ancora più forti, ma proveremo con grinta e coraggio a conquistare una vittoria. A Villa Dante dovremo sfruttare domenica il vantaggio del fattore campo col pubblico a nostro favore, soprattutto per partire bene nei primi set e metterli sotto pressione, in modo da avere più chance per vincere”.

L’avversario Gv Gennebont Tt

Il GV Hennebont TT, classificatosi secondo nel girone B di Champions League vinto dal Postsportverein Mühl. 1951 eV. e proveniente dunque dalla massima competizione ETTU, può contare su alcuni atleti di spicco del panorama internazionale. Su tutti Chih-Yuan Chuang (Taipei), numero 17 delle classifiche mondiali e lo svedese Kristian Karlsson, numero 21. Insieme a loro, il danese Anders Lind (n. 159) e il greco Ioannis Sgouropoulos, laureatosi campione europeo Under 21 nel 2021. Fanno parte del roster stagionale, inoltre, Sasha Alexander Gillen, Xin Wang, Adrian Crisan e Pierre Bailly.

La vincente di questo confronto troverà sulla sua strada nel tabellone una tra AS Pontoise Cergy e Apuania Carrara. Lotto Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz-KS Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki e Solex Consult TT Wiener Neustadt-KS Dekorglass Dzialdowo completano il quadro dei quarti della Europe Cup 2023.

