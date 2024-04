Europee, gli studenti fuorisede potranno votare “da lontano”: ma occhio a date e condizioni

Regole e tempistiche per chi studia fuori Messina e ha un "domicilio temporaneo" di almeno 3 mesi

MESSINA – Gli studenti fuorisede, che da Messina si sono spostati in altre città o Regione d’Italia, potranno votare alle Europee senza dover necessariamente rientrare a casa. Per la prima volta, in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo che si terranno l’8 e il 9 giugno, agli elettori sarà concesso di poter votare fuori dalla propria città di residenza. Chi ha un domicilio temporaneo, per un periodo di almeno 3 mesi in cui ricade la data di svolgimento delle elezioni, potrà votare, ma occhio alle regole.

Moduli entro il 5 maggio

Innanzitutto bisognerà presentare una richiesta entro il 5 maggio 2024, con un modello scaricabile dal portale del Comune di Messina (clicca qui per il download), da portare personalmente “presso gli uffici del Servizio Elettorale nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 16:30” o da inviare “per via telematica a uno dei seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.messina.it | servizioelettorale@pec.comune.messina.it | elettorale@comune.messina.it“. Alla domanda bisognerà allegare obbligatoriamente una copia del documento di riconoscimento in corso di validità, una copia della tessera elettorale, e i documenti che certifichino l’iscrizione a una scuola o a un’università situata fuori dalla Regione Siciliana.

Come si vota

Due le condizioni possibili. A chi è domiciliato temporaneamente in comune che appartiene alla stessa circoscrizione di quello nelle cui liste elettorali è iscritto, sarà concesso di votare nel comune temporeaneo. La Sicilia è nella stessa circoscrizione elettorale della Sardegna, la V Italia Insulare. Ai tanti altri che, invece, sono temporaneamente domiciliati in comuni di un’altra circoscrizione elettorale, sarà concesso di votare “presso una sezione speciale istituita presso il Comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio”.

Entro il 4 giugno 2024 il Comune di voto (comune di temporaneo domicilio o comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio) rilascerà allo studente fuori sede, in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. Lo studente fuori sede per poter esprimere il voto deve presentare al Presidente del seggio: valido documento di riconoscimento, tessera elettorale e attestazione di ammissione al voto. Attivi i numeri di telefono dell’ufficio apposito, per eventuali informazioni: 0907722547/257/628/105.