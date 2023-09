Evade dai domiciliari a Catania per rubare a Messina. Arrestato 26enne, ricercato il complice - Tempostretto

Alla vista dei carabinieri ha cercato di scappare

E’ sceso da un’auto, ha visto i carabinieri, ha lanciato un involucro in un cespuglio ed è scappato. I militari dell’Arma, dopo un breve inseguimento nel centro di Messina, hanno recuperato una chiave alterata, due centraline di auto e utensileria meccanica e arrestato in flagranza un 26enne di Misterbianco (Catania), già noto alle forze dell’ordine, per i reati di evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Il giovane, infatti, era evaso dai domiciliari e, dopo il nuovo arresto, è stato riportato ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.. E’ riuscito a scappare, invece, il conducente dell’auto, che ora è ricercato dai carabinieri.